陕西湖南青海河北等省军区军政主官职务集中调整

原标题：陕西、湖南、青海、河北等多个省军区军政主官职务集中调整

今年5月以来，国防动员系统陕西、湖南、青海、河北等多个省军区军政主官职务集中调整的信息通过官方媒体公开的新闻报道陆续披露。

其中，四川省军区原副政委李阳少将跨省升任陕西省军区政委。陕西省军区政委之前由武玉德少将（1955.11）担任，他在2016年4月19日出席陕西省军区召开的驻陕部队参与打赢脱贫攻坚战协调会之后就很少在媒体中露面。

在湖南，来自陆军的第78集团军原副军长毕毅少将担任湖南省军区司令员。毕毅履新之前，湖南省军区司令员由今年3月已年满60周岁的黄跃进少将（1958.3）担任。

青海省军区和河北省军区主官系联动调整：原任青海省军区政委的李宁少将接替韩晓东少将担任河北省军区政委，而之前在军委联合参谋部服役的王秀峰少将接任青海省军区政委。

出生于1962年11月的王秀峰和出生于1965年12月的韩晓东都是十三届全国人大代表。另外，韩晓东还是河北省的“戎装常委”，此次卸任河北省军区政委职务之后，其新职务尚未获披露。

值得一提的是，上述陕西、湖南、青海、河北等省军区新任主官中，李阳、李宁系国防动员系统内军官调任，而毕毅、王秀峰都来自国防动员系统外，其中毕毅来自陆军，王秀峰来自军委机关。

另外，武玉德、黄跃进都已超过60周岁，达到军级军官任职的最高年龄。

责任编辑：张义凌