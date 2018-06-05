风云二号对西太平洋及南海生成台风监测无一漏网

原标题：风云二号卫星对西太平洋及南海生成台风监测无一漏网

中新社北京6月5日电 （记者 孙自法）中国第一代静止轨道气象卫星风云二号系列的“收官之星”风云二号H星5日晚成功发射。中国气象局国家卫星气象中心副主任、风云二号卫星地面应用系统总指挥魏彩英表示，截至2018年第4号台风，风云二号系列卫星自1998年投入运行以来，对西太平洋及南海生成的471个台风、登陆中国的141个台风监测无一漏网。

魏彩英说，经过40年发展，风云二号系列卫星应用技术不断提高，成为中国定量化应用最好的卫星，卫星资料和产品已广泛应用于生态文明建设、防灾减灾、应对气候变化等重要领域，特别在台风、暴雨、大雾、沙尘暴等监测预警中发挥了重要作用，成为预报员监测重要天气必不可少的手段，为各级政府防灾减灾提供更加准确的决策信息。

在国际上，风云二号系列卫星作为世界气象组织全球业务卫星序列的重要组成部分，已为亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲等80多个国家和地区的用户提供卫星资料和产品，充分体现了中国作为发展中大国对国际社会的重要贡献。

此外，为积极响应“一带一路”倡议，中国气象局今年4月发布了“中国风云卫星国际用户防灾减灾应急保障机制”，当“一带一路”沿线国家和地区遭受台风、暴雨、强对流、森林草原火灾、沙尘暴等灾害时，可申请启动该机制，第一时间获得风云卫星高频次云图及相关定量产品，为防灾减灾救灾提供及时信息保障。

火箭发射瞬间。梁珂岩 摄

谈及刚刚成功发射的风云二号H星，魏彩英指出，这颗卫星将与第二代静止轨道气象卫星风云四号形成业务上的无缝衔接，对于中国两代静止轨道气象卫星业务接续有着重要意义，还将有助于提高中国天气系统上游地区的监测能力。

她介绍说，风云二号H星装载有扫描辐射计和空间环境监测器两个主要载荷，可为中国和亚太地区用户提供实时云图、水汽图像、空间天气等相关产品。同时，风云二号H星定点于东经79度赤道上空，将为西亚、中亚、非洲和欧洲等国家和地区提供良好的观测视角和定制化的高频次区域观测，可为区域内的防灾减灾救灾等提供及时的信息保障。（完）

责任编辑：张建利