原标题：香港拟解禁进口日本四县食品 福岛限制维持不变

中新网6月6日电 据香港《文汇报》报道，日本“3·11” 大地震发生至今超过7年，香港特区政府计划有条件放宽日本食品进口安排，栃木、群马、茨城、千叶县的蔬菜、水果、奶和奶类饮品及奶粉日后只要获日本当局发出“出口商证明书”及“辐射证明书”，就可以进口香港。香港特区政府强调，日后会继续对所有日本食品进行辐射检查，确保食品安全，但福岛的食品进口限制就会维持不变，有日本食品进口商估计政府放宽规定后，4个县的食品进口量亦不会大幅增加。

2011年日本“3·11”大地震引发福岛核电站泄漏辐射后，香港特区政府食物环境卫生署食物安全中心禁止日本福岛及邻近的栃木、群马、茨城和千叶县蔬果及奶类制品进口，但有关管制或会放宽。

特区政府昨日向立法会提交文件，建议放宽对栃木、群马、茨城和千叶县的食品进口限制，条件为有关出口商必须持有及提供由农林水产省签发的有效出口商证明书，而食物亦要附有辐射证明书。

近两年样本没有辐射

特区政府官员表示，日本进口食品的辐射水平除了要符合食品法典委员会的限制值外，亦要合乎日本方面更严格的要求，指食安中心一直有监察日本进口食物的辐射水平，在过去7年共检测49万个食物样本，但从未发现有样本超出辐射安全标准，而自2016年中至今一直未有再发现有食物样本有辐射。

该官员又透露，食安中心过去几年亦曾发现有现时计划放宽进口限制地区的食品非法进口香港，经检验后亦未有发现相关食品的辐射水平超越食品法典委员会及日本政府所制订的标准。

对于部分市民或仍对相关地区制造的食品安全欠信心，官员指日本对预先包装食品的食物标签有作规管，包装一般会有列明生产地区，市民可以作出识别。

至于散装食品，官员就指政府早前曾与部分售卖日本进口蔬果的公司联络，获回复指愿意改善产品说明，向顾客透露产品来源地，但承认有关工作只属自愿性质。

今次放宽禁令的建议首先要经过立法会讨论，才再正式修改命令及刊宪生效，特区政府官员被问及获放宽进口限制的食品最快何时可入口香港时未有响应，只是表示“香港政府做事效率颇高”。

辐射检测将继续进行

食物及卫生局局长陈肇始昨日强调，政府在放宽禁令后会继续做好把关工作，除了要求日本方面为进口食品发出安全证明外，亦会继续对所有日本入口食品进行辐射检测，并会特别加强抽取来自栃木、群马、茨城和千叶县的蔬果及奶制品进行化验。

不过，福岛县蔬果及奶类制品的进口限制就会维持，特区政府官员解释有关安排考虑到部分市民对当地食品安全仍有忧虑，指特区政府现时未有时间表进一步放宽限制，只是表示会在适当时候检讨安排。

香港餐饮联业协会会长黄家和欢迎政府建议，指市民近年对日本食品的戒心已下降，相信市民不会抗拒修订，但预计业界在规定放宽初期只会先入口小量来自该些地区的相关食品，视乎市场反应再增加供应。而香港日本食品输入业协会则认为，今次放宽对市场没太大影响，因为香港人喜爱吃的水果主要来自西日本。

责任编辑：张岩