原标题：内蒙古：购买非住宅商品房可落户，子女可入学

6月6日，内蒙古自治区政府网站发布，内蒙古自治区住建厅、财政厅等7部门近日联合下发《关于结合城市“双修”、完善公共服务供给做好非住宅商品房去库存的意见》，鼓励有条件的地区对个人或单位购买非住宅商品房的，给予一定比例的补贴。对个人或家庭购买公寓、商业、办公等各类商品房，持经房产部门备案的网签购房合同或者不动产权证，按照经常居住地登记户口原则，可以申请办理本地户籍登记或者户口迁移手续。子女可就读义务教育阶段学校，执行“划片招生、就近入学”的就学政策。

以下为全文：

近期，自治区住建厅、财政厅、发改委等7部门联合下发《关于结合城市“双修”、完善公共服务供给做好非住宅商品房去库存的意见》，以化解非住宅商品房库存，进一步完善城市公共服务供给，促进全区房地产市场平稳健康发展，推动供给侧结构性改革深入开展，鼓励以置换、购买等方式消化非住宅商品房。

《意见》规定，鼓励有条件的地区对个人或单位购买非住宅商品房的，给予一定比例的补贴；鼓励商业综合体招租运营，有条件的地区给予一定比例的补贴。补贴数额可参照实缴契税额执行，具体标准由各地人民政府确定。

支持符合条件的单位及用工人数较多的企业长期租用或购买商业房。机关、事业单位、社区、国有或国有控股企业，需要调整、增加办公、服务等用房的，原则上应置换、购买、租赁库存非住宅商品房。置换的，由置换双方共同委托房地产评估机构评估拟置换房产价格，互找差价；购买的，由业主单位参照本楼盘或同类地段楼盘销售备案价和实际销售均价，采取竞争性谈判方式议价，并由同级财政等相关部门联合审定；租赁的，租金按照不高于同类地段同类型房产上一年度平均价格确定。

继续加大棚户区改造货币化安置力度，引导和鼓励棚户区改造居民通过货币化安置购买商业、办公用房等非住宅商品房。对于棚户区改造项目采用政府搭建平台、居民自主购买方式的地区，当地政府在搭建棚户区改造选房平台、房产超市时，要将非住宅商品房纳入，供棚户区改造居民自主选择购买；对于棚户区改造项目发放“房票”的地区，棚户区改造居民可用其持有的“房票”购买非住宅商品房；对于棚户区改造项目采用货币直接补偿的地区，鼓励棚户区改造居民在拥有自住住房的前提下，使用货币补偿款购买非住宅商品房。棚户区改造居民购买非住宅商品房的，可给予一定比例的奖励，具体奖励标准由各盟行政公署、市人民政府、各旗县（市区）人民政府根据本地区实际自行确定。

放宽购房落户和子女就学政策。对个人或家庭购买公寓、商业、办公等各类商品房，持经房产部门备案的网签购房合同或者不动产权证，按照经常居住地登记户口原则，可以申请办理本地户籍登记或者户口迁移手续。子女可就读义务教育阶段学校，执行“划片招生、就近入学”的就学政策。购房面积标准由各地结合实际自行确定。

加强财政金融支持力度，积极鼓励发展医养结合的养老方式，允许公立医院以提供资金、技术、人才等方式参与医养结合的养老项目建设和经营，努力改善居民医疗养老条件。非住宅商品房或商品住宅功能转型后用于开展养老服务的，均可依照有关规定享受养老服务建设补贴、运营补贴等资金支持和收费减免、水电气热费用优惠等政策扶持。积极鼓励有条件的地区发展候鸟式养老模式。

非住宅商品房功能转型后属于社会力量兴办教育的，按照国家规定享受相关税收优惠政策，民办学校用电、用水、用气、用热，执行与公办学校相同的价格。

非住宅商品房转为租赁住房的，符合税收法律法规等规定条件的，可享受现行支持住房租赁市场发展的税收优惠。

鼓励和引导各类金融机构创新金融产品和服务，在风险可控商业可持续的前提下，加大对非住宅商品房功能转型所需贷款资金的支持力度。

责任编辑：余鹏飞