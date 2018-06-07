中国再曝50名外逃人员藏匿线索 近一半或藏身美国

原标题：中国再曝50名外逃人员藏匿线索 程慕阳等在列

中新网客户端北京6月7日电（冷昊阳） 6日，中央追逃办再次以公告形式，曝光50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员藏匿线索，其中“百名红通”人员共有32名。此外，本次曝光的50名外逃人员中，疑似逃往美国的最多，共计23人。

图片来源：中央纪委国家监委网站

精准定位、精确制导：50人外逃人员线索被曝光

今次公布藏匿线索的50人中，包括32名“百名红通”人员以及18名未列入“百名红通”的大案要案在逃人员。

这50条藏匿线索发布的同时，中央纪委国家监委网站刊发题为《对外逃人员再敲“当头一棒”》的评论文章。文章称，“本次公告在数量、信息上再次升级”，“这次曝光有关线索的50名外逃人员，不少人级别高、影响大”。

记者发现，这50人中，不乏一些涉及腐败大案、且曾被媒体聚焦的外逃人员。

例如，香港佳达利投资有限公司原董事长、北方国际广告公司北京分公司原经理程慕阳，广东省国资委原主任刘富才，中国银行海南分行原行长王黎明，中国联通公司国际业务部原总经理闫波等，均在名单之列。

作为河北省委原书记程维高的儿子，程慕阳不仅在“百名红通”之中，去年4月他就已被列入中央追逃办发布的《关于部分外逃人员藏匿线索的公告》中。

再如广东省国资委原主任刘富才，这位曾经的广东厅官，擅自出国之后，一再以身体不佳、不能长途坐飞机为由，拒绝归国配合调查，还自称“反反复复地在脑海中过滤，真找不到有什么严重违纪的事情”。

此外，本次涉及50名外逃人员的线索可谓精准定位、精确制导。50名外逃人员大多附上了“目前可能居住地”，甚至标注了其目前可能居住的社区、街道，譬如，程慕阳为“Oak Ridge Community， Vancouver， Canada”。

资料图：2017年9月25日，在杭州萧山机场，“百名红通人员”徐雪伟在逮捕证上签字。新华社发 张立伟 摄 图片来源：新华网

50人中，近一半或藏身美国

这50人都藏身何处？根据统计，这50人的可能藏匿地点涉及9个国家或地区，其中23人“目前可能居住地”在美国，另有11人在加拿大，6人在新西兰，4人在澳大利亚，2人在香港，此外，新加坡、泰国、越南、英国各有1人。

从外逃时间来看，这50人外逃的时间从1999年到2017年，时间跨度较大。

他们中，河北唐山豪门集团原总裁贺业军的外逃时间最长，于1999年5月23日逃至美国。

外逃时间最短的是彭旭峰，他是湖南省长沙市建委原副主任、长沙市轨道交通集团有限公司原董事长、湖南基础建设投资集团有限公司原董事长，于2017年3月24日外逃至澳大利亚，后逃往美国。

图片来源：中央纪委国家监委网站

综合来看，这50人中，外逃5年以内的有16人，5-10年的有13人，10-15年的有5人，15-20年的16人。

此外，记者统计发现，此番被通报的50名外逃人员中，有6名女性，她们是中国工商银行南京市新街口支行原工作人员孙燕，云南铜业集团房地产开发有限公司泰国项目部原负责人周静华，南方证券公司广州分公司珠海景莲营业部原主任宣秀英，武汉市发改委原主任徐进妻子刘芳，洛阳大华置业有限公司原法人代表席秀萍，上海华园物业管理有限公司办公室原主任蒋若燕。

从涉嫌犯罪类型来看，以此番被通报的50人中，涉嫌贪污、受贿、挪用公款的所占比例较多，其他涉嫌犯罪的类型还有职务侵占、骗取贷款等。

资料图：2016年11月16日，潜逃海外13年之久的“百名红通人员”头号嫌犯杨秀珠回国投案自首。图片来源：中央纪委国家监委网站

“天网”已追回外逃人员4141人

近年来，中国不断加大追逃追赃力度，海外追讨追赃被舆论称为中国反腐的第二战场。

根据中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的数据，截至2018年4月底，中国通过“天网行动”先后从90多个国家和地区追回外逃人员4141人，其中国家工作人员825人，“百名红通”人员52人，追回赃款近百亿元人民币。

上述中央纪委国家监委网站的评论文章称，剩余外逃人员90%以上藏身在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国家，不少外逃人员外逃时间长，甚至还取得了当地合法身份。

“但天网恢恢、疏而不漏，我们定会如公告所说‘不遗余力’，‘决不允许他们逍遥法外’。外逃人员唯有放弃幻想，认识到藏匿是条不归路、尽早回国投案自首才是阳光正道。”文章称。 （完）

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责任编辑：张迪