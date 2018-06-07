台学者:“大陆热”将起 台湾人才陷“五穷六绝”

原标题：两岸智库论坛在厦举行：邱毅称台湾或将产生新一轮“大陆热”

2018年6月6日下午，第十届海峡论坛·两岸智库论坛在厦门举行，该论坛已成海峡两岸智库和专家学者研究交流平台。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，本届两岸智库论坛为期一天半。来自海峡两岸的专家学者和各界人士150多人，将就“改革开放40周年与两岸经济社会融合发展”为题进行研讨交流。

改革开放四十年，中国人民的生活实现了由贫穷到温饱，再到整体小康的跨越式转变；中国社会实现了由封闭、贫穷、落后和缺乏生机到开放、富强、文明和充满活力的历史巨变；中国科技也飞速发展，制造业正由“中国制造”变为“中国创造”。

随着改革从城市到农村、从东部到西部、从经济领域到其他各个领域全面展开，逐步深化，中国社会正在全方位发生历史性转变。

肯定台湾同胞在改革开放中的参与

“我们是四十年改革开放的经历者与见证者，中国经历了史诗般的经济与社会发展。四十年的改革开放是在党和政府的领导下，全国各族人民共同努力取得的伟大成就。在此过程中，台湾同胞没有缺席。四十年的改革开放成就中有台湾同胞的参与和努力，也有台湾同胞的一份功劳。”国务院台湾事务办公室副主任龙明彪在致辞时称。

他在致辞中称，中国大陆改革开放之初，台湾不少企业家都到大陆投资办厂，参与大陆的经济建设，对大陆改革开放做出了重要贡献，同时也在此过程中获益，搭上了中国大陆经济的快车，从最初小企业成长为大企业的成功案例不胜枚举。

“中国大陆改革开放的四十年，也是海峡两岸经济融合的四十年。”龙明彪称。

他认为，十九大以后，中国大陆进入到新的历史发展时代，既是中国走向民族复兴的重要阶段，更是两岸经济社会彼此深度融合的新阶段。

“中华民族复兴离不开两岸人民的共同参与，智库是引领社会的重要力量，它对社会发展方向负有责任，我认为学界应该对两岸关系和社会发展提出妙方。”龙明彪称。

在过去四十年，尽管中国经历几十年的快速发展，但也有学者提醒，中国未来还有很长的发展之路要走。

“中国此前的传统发展模式已不可持续，社会矛盾只能用更高质量发展才能化解，这种内在需求正在客观推动中国持续变革。”国务院发展研究中心副主任隆国强在致辞时分析称。

作为与台湾一衣带水的福建，在两岸关系中扮演举足轻重的角色，而其经济发展历程更离不开台湾的参与和支持。

福建省政协副主席阮诗玮在论坛致辞中表示，多年来，闽台贸易投资快速增长，民间交流合作日益密切，结出丰硕成果，许多台胞是福建改革发展的积极参与者、重要贡献者和亲历见证者。

“我们将与台湾同胞共享改革发展成果，进一步深化闽台经贸合作，不断拓宽两岸民间交流交往渠道，加快建设两岸同胞共同家园，为深化两岸经济社会融合发展作出更大贡献。”阮诗玮称。

两岸下一个融合着力点在乡村？

在中国大陆改革开放的四十年中，两岸关系起起伏伏，当前更是处境微妙。如何在当前局势下持续推进和深化两岸关系，成为两岸智库的学者们共同关心的议题。

台湾竞争力论坛学会理事长庞建国在致辞中感叹称，曾经闪闪发光的台湾发展经验，今天看起来已不再是成功的唯一范式。相对而言，大陆发展成就却引起台湾学术界的讨论，在过去四十年当中，中国大陆在如此庞大的人口基数前却能平均保持9.5%的经济增长速度，如此成就是人类历史上的奇迹。

他认为，台湾当局于1996年提出“戒急用忍”的大陆经贸政策，以此阻止两岸正常经贸交流，显然该政策违反了客观经济发展规律。

“1992年，大陆经济是台湾的2.2倍；去年统计表明，大陆经济是台湾的22倍。根据预测，大陆未来十年还能维持6%的平均水准，台湾与大陆的经济差异将会进一步扩大。这是大家都要面对的趋势，没有任何政治力量能去改变它。”庞建国称。

他认为，这是台湾当局逆势而为的结果。

为了敦促台湾当局改变思维，庞建国在台湾《旺报》发表文章指出，大陆各地推出惠台举措，争取台湾的企业和人才落地。由于地理距离、文化距离和心理距离相邻或相通，节省交易与沟通成本，此举对台湾人才极具吸引力，他们势必会争先恐后涌向大陆。

对于未来两岸局势和民间交流，不少学者持乐观态度。

“当前中国大陆与台湾之间经济和社会已相当融合了，2017年两岸的贸易额是2200亿美元，这是一个很大的数字。台湾经济是以贸易形态为主，每年对外的总贸易额是6000亿美元，而其中出口40%到中国大陆，由此说明两岸在经贸上的融合已很高了。”台湾中国文化大学社会科学院院长赵建民在演讲中称。

他此前曾任台湾陆委会副主委一职，对两岸政策和经济现状了如指掌。他认为当前学术界对两岸关系存在部分误解。

“台湾对大陆投资是2000亿美元，这只是台湾官方公布的数据，实际上可能是3000到4000亿美元之间。这是一个什么概念呢？将近60%的台湾对外投资到了中国大陆。”赵建民称。

他用一组组数据举证说明两岸关系并不会因台湾当局的意识形态操作而“趋冷”。

“我从上个世纪90年代开始，至今到大陆已经将近100次了。”赵建民称。

他认为，两岸交流拥有很强的民间基础，经历从民间到官方、从单向到多向的循序渐进交流过程。

那么，海峡两岸下一步社会和融合的着力点在哪里呢？

“我认为乡村振兴是两岸经济社会融合发展的着力点，它代表了台湾过去社会发展的经验。今天大陆美丽乡村计划，几乎与台湾以前提及的富丽农村有很多相似之处。”台湾经济研究院董事、台湾中国文化大学教授邱毅在演讲中称。

作为台湾知名政治评论员，邱毅从政前一直研究农业经济。他此行参加智库论坛议题重点集中在了农业，他认为大陆和台湾都是小农经济，拥有很好的自然禀赋和广阔市场，最适合发展精致农业，在农业方面的研发成果也可复制，可推广。

“台湾很早就在发展三农，在创意农业、休旅农业等方面拥有很多人才，只是受限于市场太小了。现在大陆也在力推特色小镇、田园综合体、分享农庄和共享农庄，况且大陆也把乡村振兴作为重要战略。”邱毅在接受澎湃新闻采访时称。

他认为，乡村振兴的大战略将会让台湾产生新一轮的“大陆热”和“西进潮”。由于当局执政不力，让台湾产业和人才均趋向于空洞化，处于“五穷六绝”的尴尬境地。

随着两岸关系的微妙处境，台湾当局更加日趋保守，对台商投资大陆行为做出限制。对此邱毅认为，此举只能在短期内产生“寒蝉效应”，冲击两岸的民间交流，但长此以往反而会造成台湾人才往大陆移动。

“这样做只能激怒台湾的人才，他们经历了短暂的寒蝉效应后，他们只能用脚投票，选择到大陆来发展，不再和台湾纠缠，连根都迁到大陆来，这就说明‘台独’肯定行不通。如果台湾认可‘九二共识’，推动统一，怎么可能出现人才和产业空洞呢？”邱毅称。

责任编辑：余鹏飞