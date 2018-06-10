原标题：高雄“菠萝伯”怀念马英九执政、谈蔡英文泪欲流 马英九回应

中国台湾网6月10日讯据台湾“中时电子报”报道，香蕉、菠萝因盛产价格惨跌，高雄大树的82岁老农“菠萝伯”林益感叹说，现在菠萝哪有人要？外销推不动。而被问到当年有把票投给蔡英文吗？林益苦笑，再说下去眼泪就要流下来了。也因此让他怀念起马英九执政时期。

林益从16岁就开始种菠萝，坐拥50甲的菠萝田，他说，以前马英九执政时，菠萝销到大陆、新加坡都没问题，像马英九这样会替农民争取的台湾地区领导人，在台湾的蓝绿中都找不到第2个了。但换民进党执政后，菠萝外销就推不动了。

林益感慨说，现在菠萝哪有人要？1公斤菠萝成本至少要30元（台币，下同），但产地价1公斤不过7、8元，若以台斤来计算，根本收不到工钱。他说，自己50甲的菠萝都还没摘，由于今年价格差，摘多少就亏多少，他已有打算要赔1千万元。

据中评网报道，78岁的农友张和男也不满说，现在肥料、塑料袋、水电都在涨，只有农产品价格一直跌，1颗菠萝要18个月才能收成，辛辛苦苦种的水果卖不出去，不能怪农民抢种，农民只知道要怎么种好的水果，当局应该出面辅导帮忙卖。

对于“凤梨伯”的言论，台湾地区前领导人马英九9日则表示，两岸关系若好一点、可帮助台湾农民把水果销往大陆。

马英九9日参加台北市文山区举办的党员庆生园游活动，被问到两岸关系差，水果无法销往大陆？马说，在陈水扁时代，香蕉过剩，国民党曾安排把香蕉卖往大陆，不过很可惜的是，以前存在的这个管道，现在都没有了。他说，其实不只是香蕉，其他水果也可以销往大陆，大陆幅员广大，多增加一点生产，根本不算一回事，很容易就会消化掉了。

据中评网报道，国民党籍台东县长黄健庭也表示，大陆是台湾踏出世界最好的平台，透过大陆把台湾最好的产品销售到全世界，因此没有理由拒绝大陆市场。

责任编辑：吴金明