外媒：核心技术将成中美竞逐焦点 有领域差别缩小

原标题：外媒：核心技术将成中美竞逐焦点 一些领域差别正逐渐缩小

参考消息网6月10日报道 据《日本经济新闻》6月9日报道，最近，中国方面强调说：“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的……只有把关键核心技术掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。”呼吁只有实现核心技术国产化才能应对美国。中国的网络上流传着“无论代价多大一定要生产出我们自己的芯片”这样的强硬论调。

报道称，实际上，中国已经在几个领域缩小了与美国的差距。比如人工智能。在中国，人工智能初创企业迅速增加，有关人工智能的论文发表和引用数量也排名世界第一。目前中国拥有的人工智能人才超过五万人。截至2017年，对人工智能企业的投资累计达635亿元人民币，为美国的六成。

报道认为，中国的图像识别技术也领先世界。在2017年的一次国际性认证会议上，中国在八个领域全部获得第一名。在图像检索速度和正确率等指标上，阿里巴巴集团已超过了美国谷歌公司。北京的一家初创企业研发的人脸识别系统也被用在了防盗领域。中国有14亿人口，能够积累起丰富的数据，这是中国研发人工智能技术的有利环境。

另据台湾中时电子报6月8日刊文称，大陆日前召开两院院士大会，创新、科技、人才等关键字成为舆论关注焦点。全球正值新一轮的科技革命和产业革命，大陆建设科技强国迎来了重要机遇期，顺势而为寻求突破正当其时。

报道称，大陆多年来对科技创新已投入相当大的心血，成就斐然：量子科学实验卫星“墨子号”成功升空，标志着量子通讯技术已达国际领先水准，甚至有打破美国以互联网主导全球通讯的潜力；再如拥有完全自主知识产权的标准动车组“复兴号”投入使用，以及“天眼”探空、“北斗”组网、国产大飞机首飞等等。

报道认为，如此成就离不开政府政策和资金的支持，不过大陆仍有很多重要领域的核心技术与发达国家存在不小差距。随着智能制造和人工智能等新兴产业的发展，新一轮技术革命打开了施展拳脚的空间，这与大陆深化改革开放、转变发展方式的历史时期相吻合。大陆在此时及时祭出相应的扶持政策，相信未来在各方合力之下，科技创新将带来更多惊喜。

责任编辑：张玉