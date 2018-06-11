原标题：中东沙漠出现稻田！外媒关注中国种植海水稻获突破

参考消息网6月11日报道 英媒称，在迪拜郊外的浩瀚沙漠里，中国科学家注视着他们在沙漠和淡化海水里种植的“抗旱”水稻，努力终于有了结果。

据英国《每日电讯报》网站6月9日报道，中方进行耐盐碱水稻（俗称海水稻）培育的研发中心的官员杜德乐说：“结果令人非常满意，我们确定了在沙漠里能种植水稻。在对结果进行分析和目睹产量有多少后，我们非常高兴。”

报道称，耐盐碱水稻被认为能解决世界上最贫瘠土地上的食品短缺问题。水稻生长通常要靠土壤和淡水而非沙漠和海水，在迪拜种水稻面临的挑战更为严峻：这里日间气温有时高达50摄氏度，还经常发生沙尘暴。但中国东部青岛海水稻研发中心的科学家培育出了每公顷产量超过7.5吨的耐盐碱水稻，并于今年1月开始在阿联酋种植。

报道表示，有关方面已经制订计划，要在今年晚些时候种植100公顷的实验田，然后再制定更为宏大的计划，用稻田覆盖阿联酋10%以上的国土面积。

青岛海水稻研发中心副主任张国栋说，他的机构还在考虑与包括越南、印度和斯里兰卡在内的亚洲国家签订海水稻种植协议，该机构还将在中东和北非打造“人造绿洲”。中国媒体称，这将造福整个阿拉伯世界，改善沙漠地区生态状况，解决贫困和自然条件恶劣地区的饥饿问题。北京齐纳百思咨询公司的资深分析师埃文·罗杰斯·帕伊也把在迪拜的实验称作“重大的突破”。

报道称，中国从1986年开始在种植海水稻方面大步前进。那一年，人们在广东省沿海的沼泽里发现一种野生稻。几十年来，科学家不断地用这种水稻与人工培育的品种杂交，但是直到去年才确信培育出来的品种有商业可行性。

报道表示，中国最初是从20世纪70年代开始探索培育水稻新途径的。后来几十年，对海平面上升和降雨量变化的担忧推动着这个领域的研究，中国新生的创业者们也着眼于气候变化挑战带来的潜在机会。

报道称，最近，中国一直在密切关注从友好的发展中国家那里进口粮食的战略益处。作为世界最大的水稻种植国，中国已不再担心短缺问题，在可以预见的未来也能保持自给自足。观察人士说，发展中国家有巨大动力支持中国新实施的“水稻外交”。

责任编辑：张玉