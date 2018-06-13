外国人在华永久居留审批加快 外籍人士赞有获得感

原标题：外国人在华永久居留审批加快 外籍人士赞“获得感”

图为外国人永久居留身份证。 张斌 摄

中新网杭州6月12日电（张斌 罗媛安）“拿到永久居留身份证，我能和中国人一样享受退休金、养老保险等福利，让中国更有‘家’的感觉。”来华12年，自称是“半个中国人”的俄罗斯人鲁艾佳今天有着满满的“获得感”。

12日，在浙江杭州举行的“外国人永久居留身份证”颁发仪式暨外国人永久居留服务管理新闻恳谈会上，8名外国人代表杭州51名外籍人士获颁“外国人永久居留身份证”。作为代表之一，鲁艾佳以外籍人才配偶身份获得在华永久居留资格。

鲁艾佳向记者展示她的外国人永久居留身份证。 张斌 摄

鲁艾佳说，获得在华永久居留身份前，她常在出行、就医时遇到无法识别其护照号码以及俄语姓名的窘境，“以后，我可以用中文名更便捷地生活。我希望未来能从事翻译或俄语教学工作，更好提升自己。”

据了解，自今年4月2日挂牌成立以来，中国国家移民管理局优化了外国人申请永久居留审核流程，两个月内共批准1881名符合条件的外籍人士在华永久居留，相当于2017年全年审批总量，外国人在华永久居留审批速度明显加快。

如杭州有51名符合条件的外籍人士获颁“外国人永久居留身份证”，供其在办理涉及金融、教育、医疗、社会保险等诸多事务时单独使用。他们当中，有基础科学研究领域的科学家、应用研究领域的领军人才、重点产业领域优秀企业家、专业领域高端管理人员及其配偶子女等。

“2017年底，杭州已通过出入境签证便利政策措施，放宽特殊人员类、任职类永久居留条件，同时进一步缩短了办证期限。”杭州市公安局出入境管理局有关负责人说。

对此，参加活动的外籍人士代表、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司资深研发总监郭东白深有感触。他指出，出入境签证便利政策简化了繁冗的程序，办理时长大幅缩短，人才能更安心地在华工作、生活。

“日趋开放包容的出入境签证便利政策，将吸引更多外籍专家及高端人才来中国长期就职，使企业吸纳、保有人才的同时，对提振、发展中国经济意义深远。”郭东白说。

即将于今年到浙江大学攻读博士学位，之后打算留华工作的美国留学生Davis Jordan Dalmer说，对于当下经济高速发展的中国，他感受到有“无限的潜能”。

“我认同中国现在的创新创业环境。信息化时代下，我们在中国的生活会变得更加便捷，各种优惠政策也能让我今后能更好地创业。”Davis Jordan Dalmer说。（完）

责任编辑：霍宇昂