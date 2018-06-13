京津城际高铁26日实施调试 在津停靠站将相应调整

原标题：京津城际26日实施综合检测调试 在津停靠站相应调整

中新网天津6月12日电 （记者 张道正）记者12日从北京铁路局天津办事处获悉，6月26日，铁路部门将对京津城际铁路相关设备进行升级改造和整体养护，同时对该铁路的轮轨、弓网、列控等各系统设备整体运行状态进行静态和动态的综合检测调试。受此影响，原定开行的北京南至天津站的城际动车组列车也做相应调整。

资料图：天津站高铁工作人员迎接入站的京津城际列车。中新社记者 张道正 摄

据介绍，26日北京南至天津站的城际动车组列车大部分调整为北京南至天津西站间运行，在津停靠站由天津站变更为天津西站，少部分列车调整为北京南至天津南站间运行。同时对当日北京南至天津南站间的二等座、一等座票价实行8.5折优惠，往来京津两地的旅客可正常使用中铁银通卡和京津城际同城优惠卡。

铁路部门提醒广大旅客，请及时关注12306网站及车站公告，提前安排出行计划，并对列车调整带来的不便表示歉意。（完）

责任编辑：霍宇昂