新加坡成云南第一外资来源国 累积投资6.85亿美元

原标题：新加坡成云南第一大外资来源国

中新社昆明6月12日电 （陈静）新加坡国际企业发展局中国司司长何致轩12日在昆明表示，截至2017年底，新加坡企业在云南的累积投资额达6.85亿美元，新加坡已成为云南第一大外资来源国。

新加坡—云南企业合作交流会当日在昆明召开，这是第十六届东盟华商会系列活动之一。

云南省能源投资集团、云南农垦集团、新加坡银行、新加坡华侨银行等滇（云南）新（新加坡）企业齐聚一堂，在债券发行与上市、全球税务信息交换等领域交流讨论。

云南省人大常委会副主任李培致辞称，云南地处中国西南部，是中国通往南亚、东南亚的窗口，区位优势明显。当前，“一带一路”，澜湄合作，中缅、中老、中越经济走廊等政策要素在云南交汇叠加，云南经济开放发展环境进一步改善。“云南非常重视与新加坡的经贸交流，近年来，双边贸易一直保持强劲增长势头。”

何致轩对此表示同意，并补充说道，新加坡与云南的经贸往来与合作关系源远流长，新滇高层领导互访及民间合作密切。自双方有贸易记录以来至2017年底，新加坡企业在云南累计投资额达6.85亿美元，成为云南第一大外资来源国。

“新加坡与云南合作领域主要包括金融、旅游、物流、零售、电子信息服务、城市与园区规划等。”何致轩称，截至2017年底，以云南农垦集团、云南城投集团为代表的云南企业，也在新加坡投资设立了19家企业，实际累计投资额达2.5亿美元。

何致轩表示，新加坡在大宗商品贸易、物流、金融、法律等领域均有优势，希望能和云南企业开展更多合作，助力云南企业走向国际。（完）

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