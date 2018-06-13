原标题：乾隆时期花瓶以1620万欧元落锤 曾沉寂阁楼数十载

中新网6月13日电 综合报道，12日，一只乾隆时期的瓷花瓶在巴黎以1620万欧元的价格落锤，超出苏富比拍卖行估价数十倍。这个花瓶是在法国的一个阁楼里偶然发现的，几十年来一直被遗忘。

苏富比（Sotheby‘s）专家表示，这个精美瓷器原先拍卖的参考价格为50万到70万欧元。

苏富比指出，这个花瓶在一座房屋的阁楼里沉寂了数十年，保存完好，极其罕见，是乾隆皇帝（1735-1796）官窑里最优秀的工匠的作品。花瓶属于“粉彩”，底色为粉红色，加上彩色釉饰，这个花瓶可能是19世纪末就运到法国的，当时法国社会非常崇尚来自亚洲的工艺品。

苏富比亚洲艺术专家瓦勒米尔（Olivier Valmier）在拍卖前称：“它是一项重要的艺术作品，犹如我们刚发现一幅意大利画家卡拉瓦乔作品。”

2018年4月在香港苏富比举行的一次拍卖会上，一个粉红系列的瓷碗以3040万欧元的价格售出。 他进一步表示，这只状况良好的花瓶“是世界上目前已知唯一拥有如此图样的花瓶。”

责任编辑：张玉