杨洁篪会见美国国务卿蓬佩奥:就半岛问题交换看法

原标题：杨洁篪会见美国国务卿蓬佩奥

2018年6月14日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在北京会见美国国务卿蓬佩奥。

杨洁篪表示，一个健康稳定发展的中美关系不仅符合两国人民的根本利益，也是国际社会的普遍期待。希望美方同中方一道，以本国人民和世界人民的共同利益为出发点，以习近平主席和特朗普总统北京会晤达成的一系列重要共识为指引，牢牢把握两国关系发展的正确方向，增进战略互信，避免战略误判，在互利互惠基础上拓展务实合作，在相互尊重基础上妥善处理分歧和敏感问题，推动中美关系沿着正确轨道向前发展，取得更大进展。

杨洁篪强调，一个中国原则是中美关系的政治基础，中方在台湾问题上立场坚定不移。美方应恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题。

杨洁篪指出，中美经贸关系本质是互利共赢的。双方应信守近期磋商共识，坚持通过对话磋商处理双边经贸问题，维护好中美经贸合作来之不易的成果，确保经贸合作继续成为两国关系的压舱石和推进器，造福两国和世界各国人民。

蓬佩奥表示，美中扩大双边合作将造福两国人民。美方坚持奉行一个中国政策，愿与中方加强合作，使两国关系更加富有成果。

蓬佩奥还向杨洁篪通报了朝美领导人新加坡会晤情况，双方就朝鲜半岛问题交换看法。

责任编辑：刘德宾 SN222