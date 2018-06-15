河北保定警方设100万元扫黑除恶举报奖

原标题：保定警方设100万元扫黑除恶举报奖

为进一步深化扫黑除恶专项斗争，全力打造平安、稳定的社会治安环境，自今年5月份以来，全市公安机关开展了为期3个月的季节性专项打击行动。现已破获刑事案件836起，刑事拘留1055名，逮捕502名，移送起诉1369名。

此次行动，以扫黑除恶为龙头，重点对“盗抢骗”犯罪、涉枪犯罪、电信网络新型违法犯罪、涉毒犯罪实施重点打击，最大限度的压发案、打团伙。

大力清剿涉黑、涉恶违法犯罪，全面净化社会治安环境。中央部署扫黑除恶专项斗争后，市委、市政府高度重视，先后四次召开常委扩大会，听取工作汇报。全市公安机关充分发挥主力军作用，积极作为，坚持专群结合，广辟案件线索，通过发表电视讲话、张贴通告、公开举报和实行举报奖励等方式，激发广大群众参与扫黑除恶的热情，行动开展以来，共接到群众举报涉黑涉恶线索531件，打掉了一批涉黑涉恶团伙。

针对春夏之交侵财类犯罪多发的特点，全市公安机关认真分析发案规律，掌控重点人群，实施动态打击、精准打击，打团伙、遏发案，全面提升群众的安全感和满意度。高阳县公安局打掉一沧州献县籍“搬家式”职业入室盗抢犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，该团伙自2015年6月以来在河北、天津等地17个县市区流窜入室盗窃作案320余起，涉案金额近200余万元。唐县公安局破获盗窃车内财物案件，抓获犯罪嫌疑人一名，涉案金额十余万元。莲池区分局打掉一盗窃山地自行车团伙，抓获犯罪嫌疑人4名，破获案件40余起，扣押涉案高档山地自行车29辆。

针对群众易受侵害的电信诈骗违法犯罪，公安机关采取深入社区、走上街头、走进校园等方式，广泛开展宣传，教育群众提高防范意识和辨识方法；同时，进一步加大侦查打击力度，先后打掉电信诈骗团伙5个，刑事拘留犯罪嫌疑人29名。顺平县公安局打掉利用“蚂蚁贷”实施诈骗的犯罪团伙，初步查明涉及北京等地案件16起；市反诈骗中心破获“5.18”冒充熟人（领导）系列电信诈骗案，打掉诈骗窝点一处，抓获涉案犯罪嫌疑人4名，破获案件20余起，涉案金额50余万元。6月12日，市反诈骗中心专案民警在湖南、广东分别展开行动，成功打掉一冒充私家侦探犯罪团伙，该团伙作案涉及河北、湖南、湖北、贵州等多个地市，利用电话、微信等工具，谎称可以调查个人的通话、旅店业等信息，骗取受害人交纳的所谓调查费。共抓获违法犯罪嫌疑人13名，涉案金额50余万元。

为全面剔除枪爆物品隐患，减少毒品危害，全市公安机关认真贯彻落实中央、省部署要求，打击整治枪爆违法犯罪以实现“三个有效遏制、三个明显提升、三个大幅下降”为目标，禁毒工作深入开展“禁毒2018两打两控”专项行动，严厉打击制毒、贩毒、吸毒违法犯罪，努力营造良好的社会治安环境。5月6日，蠡县南大留村村民韩某某因酒后与崔某某发生口角，从家中拿来一把猎枪，后韩与崔争夺枪支时发生互相殴打。该局民警出警后，将犯罪嫌疑人韩某某抓获，当场缴获火动力枪支一支。5月26日，竞秀区分局在市局刑侦支队等单位的大力配合下，成功打掉一四川凉山籍贩毒团伙，抓获涉案违法犯罪嫌疑人8名，缴获毒品海洛因334.61克。5月31日，高碑店市公安局打掉一涉及河南、天津、内蒙古、黑龙江以及我省廊坊、保定等地的特大贩卖毒品团伙，抓获违法犯罪嫌疑人33名，缴获毒品冰毒约57公斤、猎枪2支、仿六四式手枪1支，仿左轮手枪1支。

以上为前一阶段全市公安机关扫黑除恶专项斗争及季节性专项打击行动取得的阶段战果及侦破的典型案例，下一步，全市各级公安机关将一如既往的按照市委、市政府和上级公安机关的统一部署，充分发挥职能作用，真抓实干，全力维护我市社会治安秩序的持续稳定。同时，希望广大媒体朋友们，能够广泛发动人民群众积极举报黑恶势力违法犯罪线索，市公安局已经设立了100万元扫黑除恶专项斗争举报奖金，对群众举报的涉黑涉恶线索查证属实的，将及时兑现奖励。

保定市公安局

打击整治枪支爆炸物品违法犯罪专项行动

按照中央、省、市打击整治枪爆违法犯罪专项行动部署安排，自今年2月份开始，由公安机关牵头，综治、网信、工信、安监等部门配合，在全市范围内部署开展了为期2年的打击整治枪爆违法犯罪专项行动。此次行动，旨在彻底收缴流散社会的各类非法枪支、弹药、爆炸物品，依法严厉打击违反枪支、弹药、爆炸物品管理的违法犯罪活动。

自行动开展以来，全市已破获涉枪案件21起，抓获违法犯罪嫌疑人24名，涉爆案件194起，抓获涉爆违法犯罪嫌疑人192名，处罚单位14家，收缴枪支35支，子弹2035发，炸药211公斤，黑火药、烟火药3872公斤，烟花爆竹2万余件，仿真枪4支，管制刀具20 把，弩2支，易制爆危险化学品500公斤。其中涞源县公安局破获部督“2·09”非法制贩爆炸物品案，抓获省督逃犯黄某；高碑店市公安局打掉部督特大持枪贩毒团伙，抓获25人；涞水县公安局劝降省督涉枪逃犯杨某；博野县公安局抓获省督涉枪逃犯程某；蠡县公安局破获韩某喜非法持有枪支案。

2018年5月7日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合印发了《关于依法收缴非法枪支弹药爆炸物品严厉打击枪爆违法犯罪的通告》，全面动员社会各界和广大人民群众积极参与打击整治枪爆违法犯罪专项行动，敦促犯罪分子投案自首或者主动交出非法枪支、弹药、爆炸物品，鼓励、保护广大人民群众积极举报违法犯罪线索，教育群众不要购买仿真枪、火柴枪等易于造成危害的物品，并对枪支、爆炸物品分类特性进行了详细的说明。

目前，由《最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合下发的关于依法收缴非法枪支弹药爆炸物品严厉打击枪爆违法犯罪的通告》已在社会广泛张贴并大力宣传，希望广大群众广泛关注并积极参与，检举揭发案件线索，共同营造和谐稳定的社会治安环境。

记者问答

请问公安机关为什么要开展季节性专项打击行动？

市公安局刑侦支队副支队长张克明：全市公安机关开展季节性专项打击行动，是市局党委认真研究，根据以往春夏之交以及入夏以后这一时间段，发案规律和特点，有针对性地组织开展的专项打击行动。此次行动是以扫黑除恶为龙头、以盗抢骗等侵财犯罪和寻衅滋事、打架斗殴为重点，采取全警参战、严防严治等手段，最大限度地压低治安及刑事发案，使我市的治安秩序持续稳定，让群众的安全感明显提高。

请问该如何最有效地避免自己受到电信诈骗的侵害？

市公安局刑侦支队副支队长张克明：针对近年来，电信诈骗类案件的增多，市公安局于2016年12月成立了反电信网络诈骗中心，该中心以刑侦支队为运行载体，集约五大国有银行和通信三大运营商的技术人员联合办公。通过近两年的运行，该机构在打击和防范电信诈骗工作中取得了突出的成绩。就您提到的如何有效避免受到电信诈骗侵害，我们在工作中，总结了以下几点：一是对要求提供个人信息、银行卡信息的不明电话、短信、微信等一律说不；二是当你收到带有后缀的短信时，不要轻易点开；三是不要随便去扫一些来历不明的二维码；四是在上网过程中对不明链接不要随便点开；五是尽量保护好在电子产品上存储的个人信息，不轻易输入和泄露。

请问李海楠队长如果主动上交非法枪支、弹药、爆炸物品，有没有什么宽大的政策？

市公安局危爆支队长李海楠：凡在《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法收缴非法枪支弹药爆炸物品严厉打击枪爆违法犯罪的通告》公布之日起至2018年6月30日前投案自首或者主动交出非法枪支、弹药、爆炸物品的，可依法从轻、减轻或者免除处罚；逾期不投案自首、不交出非法物品的，依法从严惩处。

大学毕业后，有在保定找工作的意向，但还没有找到合适的单位，而且也没有房子，请问李宏刚队长这种情况是否可以落户保定？

市公安局人口管理支队长李宏刚：可以落户。我市全面放开了高校毕业生、技术工人、职业院校毕业生（含中专、中技学历）、留学归国人员的落户限制，实行“先落户，后就业”，大力吸引人才落户。凭相关学历、职称、技术等证书、证明等，可以在保定市区、县级市市区及下辖建制镇、县政府驻地镇及其他建制镇（雄安新区周边地区和涿州市除外）申请办理落户，其共同居住生活的配偶、子女、夫妻双方父母可以同时办理随迁。其可以在合法稳定住所落户，也可以自寻落户地址或落户派出所社区公共户口，实现了人才落户“零门槛”。

来源：保定发布

责任编辑：余鹏飞