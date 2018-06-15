财政部领导班子今年“5进5出” “打虎女将”回归

原标题：财政部领导班子今年已“5进5出”，55岁邹加怡重回财政部

6月15日，国务院宣布任免国家工作人员。55岁的“打虎女将”邹加怡从中央纪委常委、国家监察委员会委员的职位上重回财政部，担任财政部副部长、党组成员。

“打虎女将”重回财政部，分管关税司

早先几天，邹加怡任财政部副部长、党组成员的消息已经可以从财政部网站部领导列表上得到确认。

她的主管工作为协助财政部部长刘昆分管人事教育司，分管关税司、国际经济关系司、国际财金合作司、机关党委、财政部巡视工作领导小组办公室、中国清洁发展机制基金管理中心（政府和社会资本合作中心）、国际财经中心，以及二十国集团峰会财金渠道筹备机制有关工作。

邹加怡，女，1963年6月出生，江苏无锡人，1984年2月加入中国共产党，1988年9月参加工作，中国社会科学院研究生院世界经济与政治系国际经济关系专业毕业，获经济学硕士学位。

公开资料显示，邹加怡自研究生毕业起，在财政部一直工作了20多年，历任世界银行司综合处副处长、驻世界银行中国执行董事办公室顾问、驻世界银行中国副执行董事、财政部国际司国际金融组织一处处长、财政部国际司副司长、驻世界银行中国执行董事、对外财经交流办公室主任、国际司司长、国际经济关系司司长、财政部部长助理、党组成员等职。

可以看出，处理国际事务和对外关系一直是邹加怡的工作重点。

2015年，在履新财政部部长助理半年后，邹加怡调任中央纪委，至2017年4月，任中央纪委驻中央外办纪检组组长，2017年4月至2017年10月任监察部副部长，2017年10月至2018年3月任中央纪委常委、监察部副部长，2018年3月至2018年6月任中央纪委常委、国家监察委员会委员。

在2017年10月公布的中央纪委常委名单中，邹加怡是19位中央纪委常委中唯一的女常委。

2018年6月邹加怡重回财政部任副部长、党组成员。从其分管工作来看，国际经济关系仍为重点。

今年全国“两会”后，财政部领导班子“5进5出”

澎湃新闻（www.thepaper.cn）梳理发现，随着邹加怡的履新，财政部领导班子已基本完成更新。

财政部领导班子

今年3月，61岁的肖捷卸任财政部长履新国务委员、国务院秘书长，1956年出生、曾长期任职于广东财政部门的全国人大常委会预算工作委员会主任刘昆重回财政部，担任新一任财长。

同在3月，全国社保基金理事会党组书记、副理事长王尔乘出任财政部党组成员。根据《深化党和国家机构改革方案》要求，全国社会保障基金理事会由国务院管理调整为由财政部管理。

4月4日国务院国家工作人员任免消息显示，1965年出生的十九届中央候补委员程丽华卸任天津市委常委，已于3月进京就任财政部副部长。与此同时，原财政部副部长张少春、史耀斌卸任。

5月7日，原财政部副部长、党组副书记张少春被宣布落马。据中央纪委国家监委网站消息，张少春涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

6月1日，国务院任命1968年出生的中央财经委员会办公室副主任廖岷为财政部副部长，1953年出生的朱光耀卸任财政部副部长。同时，作为国务院直属机构的国家医疗保障局正式挂牌，财政部副部长胡静林出任局长。

至此，财政部领导班子形成“1正5副”的新格局，部长刘昆、副部长程丽华、邹加怡、廖岷为领导班子中的“新面孔”，副部长刘伟、余蔚平为原领导班子保留成员。此外，领导班子中还包括任中央纪委驻财政部纪检组组长、财政部党组成员的赵惠令，任财政部党组成员、全国社会保障基金理事会党组书记、副理事长的王尔乘以及任财政部部长助理、党组成员的许宏才。

财政部的5位“新面孔”都具有丰富的财经工作经验，刘昆不仅曾深耕于广东财政系统，2013年5月至2016年12月还曾任财政部副部长、党组成员，近年又任职于全国人大常委会预算工作委员会、全国人大财经委员会；邹加怡曾在财政部任职20余年，2015年7月至2015年12月曾任财政部部长助理、党组成员；程丽华曾任青海省财政厅厅长、党组书记；廖岷在银行、银监系统工作多年，并兼任中财办副主任；王尔乘自2015年任全国社会保障基金理事会党组书记、副理事长。

伴随人事变动的，是分工的重新划分。

此前，作为排名第一的副部长，张少春分管税政司、预算司和国防司。现在这3个司全由部长刘昆直接分管，同时有3位副部长、1位部长助理协助其分管：程丽华协助分管税政司、刘伟协助分管国防司、邹加怡协助分管人事教育司、许宏才协助分管预算司。

此前，朱光耀分管的关税司、国际经济关系司、国际财金合作司、中国清洁发展机制基金管理中心（政府和社会资本合作中心）、国际财经中心、以及二十国集团峰会财金渠道筹备机制有关工作，现皆由邹加怡负责。

朱光耀此前的另一项重要工作——“专项负责中美全面经济对话”，则由廖岷接任。5月，廖岷曾作为中方经贸代表团成员，随习近平主席特使、中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤访问美国。

责任编辑：余鹏飞