美媒：特朗普对中国商品征收关税 令美企感到痛苦

原标题：美媒：特朗普对中国商品征收关税 令美国企业感到痛苦
参考消息网6月18日报道 美媒称，特朗普对中国商品征收关税，在短期内，许多美国企业可能感到痛苦。
据美国有线电视新闻国际公司报道，特朗普对中国商品征收关税是为帮助受中国产业政策伤害的美国企业。但至少在短期内，许多美国企业可能感到痛苦。
美国《纽约邮报》报道，中美在经贸领域产生摩擦的过程中，美国农民和其他企业被夹在中间。
美国《纽约时报》另一篇报道称，保守非营利组织“税收基金会”研究发现，对中国的钢铁和铝加征关税将对中国经济增长和工资水平影响不大，但从长远来看，可能会使美国丧失约4.5万个就业岗位。美国商会主席唐纳休表示：“征收关税将中国不公平贸易的成本直接转移到了美国消费者、制造商、农民和农场主身上，这是不正确的做法。”
点击进入专题：聚焦中美贸易:中国对原产美500亿美元进口商品加征关税
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