朝鲜族上将赵南起逝世 曾为抗美援朝屡创后勤奇迹

原标题：朝鲜族上将赵南起逝世，被称为解放军现代后勤建设的领导者

赵南起 资料图

据新华社北京6月18日消息，中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，无产阶级革命家，杰出的民族工作领导人，我军现代后勤建设的领导者，中国人民政治协商会议第九届全国委员会副主席，中华人民共和国中央军事委员会原委员，中国人民解放军原总后勤部部长，原军事科学院院长赵南起同志，因病医治无效，于2018年6月17日23时12分在北京逝世，享年91岁。

赵南起1945年12月参加革命工作，1947年2月加入中国共产党，1988年9月被授予上将军衔。

据官方简历，赵南起出生于1927年4月，吉林永吉人，朝鲜族，于解放军后勤学院指挥系毕业。

赵南起曾任东北军政大学吉林分校学员、班长，吉林省延边地委组织部文书、干事，延边地委总务科副科长、地委秘书，吉林省委政策研究室研究员等职。

抗美援朝战争起，赵南起先后担任过志愿军司令部作战处参谋，志愿军后勤司令部参谋处参谋、运输科副科长、科长，志愿军后勤司令部组织计划处计划科科长，吉林省延边军分区政治部副主任、主任，延边军分区副政委、第二政委等职。

“文革”期间赵南起曾受到冲击，后于1973年起历任吉林省通化军分区政委，吉林省军区政治部主任，吉林省延边军分区第一政委，吉林省军区副政委、政委等职。

1985年，赵南起出任解放军总后勤部副部长兼副政委，并于两年后升任总后勤部部长、党委书记，并担任中央军委委员。1992年起，赵南起转任解放军军事科学院院长。1998年，赵南起当选第九届全国政协副主席，并于2003年卸任。

人民网-中国共产党新闻网2011年3月转载发布《福建党史月刊》文章《赵南起：朝鲜族上将的传奇》，记述了赵南起的生平故事。

文章称，赵南起在朝鲜战场上一次次让“不可能”奇迹般地变为“可能”。

1951年6月，志愿军后方勤务司令部在朝鲜战场正式成立，经志愿军作战处副处长杨迪推荐，赵南起到后勤司令部参谋处战勤科担任运输组组长，成为这场现代化战争的汽车运输组织总调度。“绞杀战”期间是赵南起参加抗美援朝战争中最难熬的日子。经过精心计算，他向志愿军后方勤务司令部领导提出了“长区段倒运，全军运力集中运用”两个方案，志愿军总部很快批准了，部队开始在“三角地区”（即朝鲜北部清川江以南的新安州、西浦、价川）进行反“绞杀战”斗争，建立起著名的“打不烂，炸不垮的千里钢铁运输线”。

文章提到，1952年10月的“金化战役”更充分展示出赵南起超人的组织指挥能力。美军在上甘岭对志愿军发动规模庞大的“金化攻势”，志愿军阵地战弹药消耗惊人。赵南起突然接到一天半之内为前线将士运送2万枚手榴弹的任务。当时，仓库弹药储备所剩无几，惟一的办法就是从国内调运，而这样最短也要3天。经过周密筹划，赵南起大胆采用汽车接力从安东运送手榴弹。方案启动后，仅用15个小时，3万枚手榴弹就从国内运送到了15军。

此前，赵南起对于军事题材影视作品也颇为关注，曾亲自担任电视剧《彭德怀元帅》、《建军大业》的总顾问。

中国日报中文网2015年5月14日报道称，由解放军总后勤部电视艺术中心出品，马继红担任编剧的重大革命历史题材电视剧《彭德怀元帅》日前正火热赶拍中。据解放军总后勤部电视艺术中心副主任高军介绍，该剧由中国人民解放军总后勤部电视艺术中心、中央电视台电视剧制作中心联合发起拍摄，习总书记、中央军委副主席范长龙、许其亮及总后政委、上将刘源分别批示同意，由第九届全国政协副主席、上将赵南起和总后政委、上将刘源担任该剧的总顾问。

另据微信公众号“长安街知事”2017年8月7日报道，电影版《建军大业》在热热闹闹的话题声中上映后，电视剧版《建军大业》也悄然登陆央视黄金档。这部剧作的顾问和策划人员中，有两位上将，两位中将，可谓将星云集。其中，总顾问赵南起上将，曾任中央军委委员、总后勤部部长、军科院院长、全国政协副主席。他是一名朝鲜族将领，为抗美援朝的后勤保障做出过重要贡献。

责任编辑：张义凌