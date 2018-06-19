美军要参加台湾军演?美最近打“台湾牌”有点上瘾

原标题：[解局]美军要参加台湾军演？

最近，美国打“台湾牌”有点上瘾。

当地时间18日晚，美国联邦参议院通过“2019年财政年度国防授权法草案”。据媒体报道，该草案将包含“美军应适当参加台湾军演”等涉及台湾问题的敏感内容。

保“台独”？

该草案在第1243条中谈及台湾。条文称，“美国国防部长应当推动加强与台湾的安全交流政策，包括适当参与台湾军演，像是年度‘汉光演习’，台湾也应适当参与美国军演，并基于‘台湾旅行法’，促进美台高阶与一般官员往来”。

美军要参与“汉光演习”？美国貌似是铁了心是要把事情搞大啊。

所谓“汉光演习”，就是台湾军队年度三军联合作战演习，其设定的背景，就是“人民解放军武力统一台湾”。

1979年8月台美“断交”之后，台湾军方配合美方所进行的“中美联合军事演习”就走入了历史，台方当年进行了“全岛性”实兵防卫作战演习，演习代号为“汉阳演习”，即“汉光演习”的前身。

美国与台当局“断交”，台湾民众在“美国大使馆”前抗议

众所周知，只有在台方以“法理台独”等行动触犯“反分裂法”，大陆才会动用武力统一手段。那么，美军参与“汉光演习”是什么意思？难道是要为“台独”保驾护航甚至不惜一战吗？

稍有常识的人都知道，美国绝不可能为了“台独”跟大陆开战，因为那样的话，“美国利益优先”就变成了“台独利益优先”。

如台湾前“国安会秘书长”苏起近日撰文所说，若台海发生战事，所谓“强龙不压地头蛇”，美国极可能像1962年的苏联一样，从古巴危机中抽身。

台军“汉光34号”演习

空头支票

既然美国不可能为“台独”埋单，那么美国最近一连串“台湾牌”的目的就很清楚了。

显然，这又是美国某些政客的谈判套路：先恐吓开场，再漫天要价，逼对方退让。从中美贸易谈判到“台湾旅行法”，再到美国在台协会台北办事处（AIT）驻军传闻，全都不脱这一套路。

在这个三边互动的模式中，台湾只是美国的筹码、马前卒、漫天要价的工具。

美国通过修法，让美台之间“可以”有官员往来，让美军“可以”参与台湾军演。同时，美国还制造了一系列传闻，比如称美国陆战队“有可能”驻扎AIT，称美国正“考虑”派遣军舰通过台湾海峡，称美国正在“考虑”给台湾军购更好的待遇等等，无非都是提供了一种“可能性”，收放全由美国说了算。

对台湾而言，美国的承诺除了在精神层面对绿营有鼓舞作用，基本属于空头支票。

台当局领导人蔡英文不喜欢被称为“棋子”。她说，谁说台湾是美国的棋子，我们也把美国当棋子。这是典型的死鸭子嘴硬。

面对美国的口惠而实不至，民进党当局必须表现得感恩戴德欢欣鼓舞，进而得开放进口美国牛肉，多买美国昂贵武器，拿出真金白银，乃至做出更多表忠心和选边站的不智举动，比如配合美国制裁大陆产品等等，从而让两岸关系更加紧张。

一些台媒畅想“美海军陆战队进驻AIT”

棋子？弃子？

在美国怂恿式的“关爱”下，民进党当局自以为或者不得不假装得到了莫大好处，实际上却把自己置于越来越危险的境地。

美国有“挟台湾而令大陆”的如意算盘，民进党当局因为不愿放弃“台独”立场，只能硬着头皮当棋子。但“台独”不可能得逞，美国的如意算盘也一样。

台湾问题事关大陆的主权、领土安全，是大陆的核心利益所在，在这个问题上，大陆绝不含糊，绝不退让。美国可以拿台湾当筹码，但大陆绝不会认为台湾是可以交换的筹码，正如国台办所说，基本原则与核心利益不能谈判。

美国一再打“台湾牌”，只会给岛内绿营传递错误讯息，让两岸关系、台海局势更趋恶化。美国拿台湾问题跟大陆讨价还价，低估了大陆的决心，也误判了形势。美国这是在走钢丝，玩火中取栗，玩过头必将伤及自身。

民进党当局搞砸两岸关系，内政一筹莫展，支持度一跌再跌，却把希望寄托在“洋大人”身上，是何其可悲的选择。美国只管自己得利，何曾把台湾利益放在心上，又有什么理由把台湾利益放在心上？

民进党当局挟洋自重，无异于与虎谋皮。有价值的时候，你是棋子，等价值用尽，就只能当“弃子”罢了。

责任编辑：霍宇昂