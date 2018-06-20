新华社评论员:向人民交出审计监督的“国家大账”

新华社北京6月20日电 题：向人民交出审计监督的“国家大账”

新华社评论员

受国务院委托，审计署审计长20日向全国人大常委会作审计工作报告。这是中央审计委员会组建以来，审计署首次向全国人大常委会作审计工作报告，向全国人民提交了一本“国家大账”，对于进一步深化审计制度改革、推动新时代审计事业发展具有重要意义。

审计是党和国家监督体系的重要组成部分。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，审计机关围绕打好“三大攻坚战”和政策措施落实情况开展工作，5年来共审计65万多个单位，促进增收节支和挽回损失2.5万亿元，推动健全完善制度2.38万项，移送违纪违法问题线索2.35万件，为促进党中央令行禁止、维护国家经济安全、推动全面深化改革、促进依法治国、推进廉政建设等作出了重要贡献。

审计之道在于审慎、明辨、笃行。这次审计工作报告的一个鲜明特点，就是坚持问题导向，通过大量数据和事实等，指出脱贫攻坚、防范化解金融风险、生态环境保护、重大政策措施落实和重大专项资金使用等方面存在的突出问题，有效发挥“探照灯”作用，通过发现问题推动整改落实、制度完善。进入新时代，审计机关紧扣我国社会主要矛盾变化，依法全面履行审计监督职责，努力构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系，才能更好发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，交出党和人民满意的审计监督新答卷。

强化审计监督，重在聚焦。围绕中心、服务大局，是审计工作的职责所系、使命所在。聚焦主责主业，突出审计重点，就是要围绕决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，加大有关中央重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计力度，加大对经济社会运行中各类风险隐患揭示力度，加大对重点民生资金和项目审计力度，让审计监督靶向精准；更加关注绩效，重点聚焦中央财政资金分配是否科学、地方政府使用是否合理、项目效益是否有效发挥，当好政策落实“督查员”、公共资金“守护神”。

强化审计监督，贵在务实。审计工作报告在查找问题的基础上，着眼于经济社会发展大局，着眼于建设现代化经济体系和高质量发展，从完善制度、深化改革角度提出一系列可行的审计建议，为破解问题、推动工作提供动力。拓展审计监督广度和深度，消除监督盲区，做到应审尽审、凡审必严、严肃问责，方能察实情、解难题、求实效，扎实促进经济高质量发展，促进全面深化改革，促进权力规范运行，促进反腐倡廉。

强化审计监督，要在创新。信息时代，善于获取数据、分析数据、运用数据是做好审计工作的基本功。深化审计制度改革，用好科技强审这把“金钥匙”，加强审计信息化建设，从而打通“梗阻”、畅通渠道，及时揭示和反映经济社会各领域的新情况、新问题、新趋势，切实提高发现问题、评价判断、宏观分析的能力，更好履行审计监督职责。以审计精神立身，以创新规范立业，以自身建设立信，新时代的审计事业必将担当新使命、展现新作为，为推动党和国家事业发展作出新的更大贡献。

责任编辑：霍宇昂