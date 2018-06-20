李兆前调任全国工商联党组成员

原标题：原国家安监总局副局长李兆前调任全国工商联党组成员
原任国家安全生产监督管理总局党组成员、副局长李兆前的最新职务已确认。
据全国工商联官网消息，6月12日至14日，中央统战部、全国工商联在京举办企业家执委常委培训班。全国政协副主席、全国工商联主席高云龙出席开班式并授课。
消息提到，开班式由全国工商联党组成员李兆前主持。中央社会主义学院党组成员、副院长朱沛丰出席开班式并致辞。中央统战部五局副局长胡林辉出席开班式。
上述官方消息证实，李兆前已出任全国工商联党组成员。
公开简历显示，李兆前出生于1962年1月，山东胶州人，1985年7月参加工作，1984年12月入党，博士研究生学历，工学博士，教授、博士生导师。
李兆前曾长期在高校学习、工作。1982年至2000年，他曾先后担任山东工业大学机械制造系助教、讲师、副教授、机械工程系副主任、机械工程学院副院长、校长助理、副校长等职。
李兆前于2000年6月离开高校，步入仕途，被任命为山东省经贸委副主任，一年后出任山东省日照市委副书记、代市长、市长。2002年12月，李兆前升任山东省日照市委书记。
2008年1月，时年46岁的李兆前出任山东省副省长，跻身副部级干部之列。三年后的2011年，49岁的李兆前调任山西，担任山西省委常委、省纪委书记。
2014年9月，李兆前离任山西，调任国家安监总局党组成员、副局长。此外，他还是中共十七大、十八大代表，十八届中央纪委委员。
李兆前离任后，时任监察部副部长黄晓薇“空降”山西接替其掌舵省纪委，开启山西反腐大幕。而调任安监总局的李兆前则在随后跻身国务院安委会组成人员名单，并出任国务院安委办副主任。
今年3月公布的国务院机构改革方案将国家安监总局等部门的职责整合，组建应急管理部，作为国务院组成部门。不过李兆前并未出现在新组建的应急管理部领导层名单中。
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