袁隆平院士工作站培育出“抗癌”水稻新品种

原标题：袁隆平院士工作站培育出“抗癌”超级杂交稻新品种

文/俞慧友

应对水稻“癌症”，研发商业化“抗癌”水稻品种，湖南有了新进展。6月20日，记者从国家杂交水稻工程技术研究中心获悉，中国工程院院士袁隆平携团队入主省级企业院士专家工作站，构建了“稻瘟病病菌动态监控平台”，根据该平台成果，现已培育出含不同稻瘟病抗性基因的超级杂交稻新品种。

稻瘟病，是水稻生长过程中最为严重的病害之一，俗称水稻“癌症”。其发病严重时，可致水稻大面积减产，甚至绝收。袁隆平团队核心育种专家邓启云介绍，截至目前，对付稻瘟病，并无一劳永逸的方法。

为解决这一技术难题，湖南袁创超级稻技术有限公司与袁隆平团队共建院士专家工作站平台，引进了国际水稻所研究员周波的稻瘟病菌变异监控技术，提出了“抗性品种走在病原菌变化之前”的策略。根据这一策略，工作站建立了稻瘟病菌动态监控平台。连续多年对长江上、中、下游和华南稻区多省市稻瘟病重灾区收集发病叶片或枝梗，分离稻瘟病生理小种并鉴定致病性，构建了不同地区具代表性的稻瘟病生理小种库，实现了不同地区稻瘟病生理小种群体变化规律的动态监测。

“利用该平台，针对稻瘟病菌生理小种群体的变化，再布局含有对应抗性基因的杂交水稻品种，能让抗性品种走在病原菌变化之前。”邓启云说。除基于该平台数据，培育出旺两优958等抗稻瘟病超级杂交稻新品种外，他们还将针对性布局品种的高产示范和大面积推广，并最终实现杂交稻新品种长期、持久抗稻瘟病。

来源：科技日报

责任编辑：张义凌