全国扫黑办主任:督办一批有腐败嫌疑的涉黑涉恶案

原标题：陈一新：集中梳理挂牌督办一批有腐败嫌疑的重大涉黑涉恶案件

澎湃新闻记者 邵克

中央政法委秘书长、全国扫黑除恶专项斗争领导小组办公室主任陈一新6月20日主持召开全国扫黑办主任会议。他强调，要推动专项斗争不断深入，用扫黑除恶实际战果回应群众期待。

陈一新指出，全国扫黑办在专项斗争中担负着统筹协调、推动落实的重要职责，要进一步明确方向，增强思想行动自觉，胸怀全局做到“三个更强”：以更强的政治担当履职尽责，带头从政治上看待和把握专项斗争，勇于担当、敢于作为；以更强的民本思维赢得人心，毫不动摇地把以人民为中心作为根本立场，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感；以更强的斗争精神除恶务尽，不断完善斗争思路、政策、举措，夺取专项斗争全面胜利。

陈一新要求，要坚持以问题为导向，抓痛点为起点、攻难点为亮点，推动专项斗争不断取得突破性进展。具体推动解决“五大问题”：一是不平衡问题。要及时跟踪掌握各地斗争动态，深入分析研判，加强分类指导，确保专项斗争始终保持良好态势。二是不持续问题。要督促指导各地各有关部门围绕一年治标、两年治根、三年治本的“总蓝图”，制定阶段性的“施工图”，有计划、有步骤、有重点地推进专项斗争。三是不统一问题。要充分发挥业务指导作用，促进统一执法办案标准，提高办案质量和效率，确保每一起涉黑涉恶案件经得起历史和法律的检验。四是不衔接问题。要集中梳理、挂牌督办一批背后有腐败嫌疑的重大涉黑涉恶案件，推动完善政法机关和纪检监察机关线索移送、反馈机制，从制度上实现侦办涉黑涉恶案件与查处“保护伞”同步进行。五是不协同问题。要推动源头监管部门落实监管责任、开展重点整治，配合组织部门加强基层政权建设，从源头上、根本上铲除黑恶势力滋生土壤。

陈一新强调，要以能力建设为抓手，加强扫黑办自身建设，更好发挥参谋助手作用。着力提高“四个力”：提高调研指导力，定期深入基层调查研究，掌握第一手资料，增强工作指导的靶向性、实效性；提高综合协调力，更好调动各地各有关部门的能动性、创造性，形成齐抓共管、联动融合的工作格局；提高督导督办力，建立完善通报、约谈、日常督办、挂牌督办等制度，确保专项斗争各项部署落到实处；提高宣传引导力，用好新媒体，发挥好政法宣传舆论工作“软实力”，营造强大斗争声势和舆论环境。

责任编辑：张义凌