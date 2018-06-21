原标题：下届卡塔尔世界杯一比赛场馆由中国造集装箱拼成

拉斯阿布阿布德体育场效果图。中集集团供图

中新网深圳6月21日电 （记者 郑小红）2018年俄罗斯世界杯激战正酣，而4年之后的2022年卡塔尔世界杯比赛场地之一的拉斯阿布阿布德体育场，将由中集集团旗下集装箱扬州基地制造的集装箱拼成。该场馆将是世界上首次使用集装箱模块化理念建设的大型体育场馆，也将是世界杯历史上首个真正可拆卸、可移动、可重复利用的“绿色球场”。

拉斯阿布阿布德体育场效果图。中集集团供图

记者20日从总部设在深圳的中集集团获悉，作为2022年卡塔尔世界杯12个新建球场之一，拉斯阿布阿布德体育场位于卡塔尔首都多哈东南部的海滨地区，占地45万平方米，可以容纳4万人。按照计划，该体育场的990个集装箱模块，目前已造出了样箱，大规模生产将于7月份开始，10月起分批发运至卡塔尔，2019年4月全部生产完成，整个项目将在2020年6月完工。

“严格来说，我们不是‘建设’，而是‘制造’这个球场。”这些模块在中集集装箱扬州通利生产车间制造。据项目经理王飞介绍，目前生产出来的样箱长约6米，宽和高都是2.5米左右，外表看起来和普通集装箱差不多。

中集集装箱扬州通利生产的体育馆样箱内部。中集集团供图

拉斯阿布阿布德体育场由西班牙一家建筑师事务所设计的，使用集装箱作为主要建筑模块的灵感，来源于卡塔尔的最大港口多哈港，场馆将由990个集装箱模块组合而成，共有7层。

王飞说，选定一块地后，先用钢结构做好整个体育场的框架，然后像搭乐高积木一般，把集装箱模块拼装到相应位置，再进行涂刷、装饰，一座现代化的体育场就建成了。王飞说，采用装配式模块化结构，体育场能减少用料、减少排放，建造时间也可以缩短三年。而且这种体育场方便拆卸，拆除后它既可在其他地方重新搭建起来举办别的赛事，也可以化整为零重新拼成若干个小场馆，甚至还能完全拆散改造成经济适用房、难民安置房等。而原来体育场的位置，则可以快速复原为一片绿色公园。

据中集集装箱扬州基地总经理赵有善介绍，该公司2005年开始出口模块化建筑，项目遍布世界。“去年，我们为巴西制造了南极科考站集装箱模块，成为中巴两个金砖国家的合作亮点。”在俄罗斯世界杯开幕前不久，卡塔尔世界杯组委会官员对该公司生产出的三套样箱进行了检查，结果令人非常满意。（完）

责任编辑：张玉