多索彩礼或以贩卖人口论处？当地:缺法治思维将改

原标题：兰考回应“索彩礼过多或以贩卖人口论处”：缺法治思维将修改

澎湃新闻记者 段彦超

针对“索要彩礼过多者交公安机关调查，严重者以贩卖人口或诈骗论处”这条引起争议的红白喜事操办标准，河南兰考县惠安街道办事处6月21日回应澎湃新闻（www.thepaper.cn）称，在制定操办标准时，考虑不严谨，有些语句表述不准确，下一步将进行修改完善，继续倡树文明新风。

今年5月，惠安街道办事处社会治理中心出台《惠安街道办红白喜事操办标准》，其中第一条规定：订婚彩礼不超过两万元，索要彩礼过多者，交公安机关调查，严重者以贩卖人口或诈骗论处；第二条至第八条对宴席标准、参加人员、车辆等方面均作了规定；第九条规定，办理红白喜事的家庭必须要上报村委，村委上报至该中心备案，村委负责监督。

该标准经上游新闻6月20日报道后，尤其是第一条，引起社会争议。据上游新闻梳理，2017年至今，兰考发生过多起借彩礼敛财的诈骗案件。

兰考县委宣传部相关负责人6月21日向澎湃新闻表示，该县部分地区存在彩礼陋习，兰考在移风易俗、精神文明建设方面做了一些探索，惠安街道办的出发点是好的，但文字的描述欠妥。

惠安街道办回应澎湃新闻称，非常感谢各位网友对兰考的关注，《惠安街道办红白喜事操办标准》是惠安街道办社会治理中心起草的一份操办标准，主要是为了抑制农村高额彩礼、大操大办等不正之风，倡树文明新风。在制定操办标准时，考虑不严谨，有些语句表述不准确，缺乏法治思维，引起各位网友的热议，下一步惠安街道办将对标准进行修改完善，继续倡树文明新风。

责任编辑：张义凌