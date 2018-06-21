山西忻州市政府驻北京联络处主任等2人被调查

原标题：忻州市政府驻北京联络处主任荣建平等2人接受审查调查（简历）
经济日报-中国经济网北京6月21日讯 据山西忻州市纪委监委消息，忻州市人民政府驻北京联络处主任荣建平涉嫌严重违纪违法，目前正接受忻州市纪委监委纪律审查和监察调查。
忻州市政府采购中心主任李效林涉嫌严重违纪违法，目前正接受忻州市纪委监委纪律审查和监察调查。
荣建平简历
荣建平，男，汉族，1963年10月出生，岢岚县人，大学本科学历，1986年12月参加工作，1983年4月加入中国共产党。
1980年10月至1986年1月，某部队服役；
1986年12月至1993年3月，岢岚县煤销站、纪检委工作；
1993年4月至1996年2月，五台山计划生育干部培训中心工作；
1996年3月至1997年4月，任五台山计划生育干部培训中心副主任；
1997年5月至1998年9月，忻州地委行署接待处工作；
1998年10月至2002年9月，任忻州地委行署接待处服务中心主任兼办公室副主任；
2002年10月至2006年12月，任忻州市委政府接待处接待科科长；
2007年1月至2011年9月，任忻州市委政府接待处副处长；
2011年10月至2011年12月，任忻州市委政府接待处副处长、忻州市人民政府驻北京联络处副主任；
2012年1月至今，任忻州市人民政府驻北京联络处主任。
2018.06 接受纪律审查和监察调查。
李效林简历
李效林，男，汉族，1966年5月出生，静乐县人，在职研究生学历，1987年8月参加工作，1996年6月加入中国共产党。
1987年8月至1998年7月，任忻州地区财政局科员；
1998年8月至2002年7月，任忻州地区财政局对外经济贸易科副科长；
2002年8月至2003年9月，任忻州市财政局外债科科长；
2003年10月至2007年11月，任忻州市财政局国际科科长；
2007年12月至2008年6月，任忻州市政府采购中心主任；
2008年7月至2015年6月，任忻州市财政局党组成员、忻州市政府采购中心主任；
2015年7月至今，任忻州市政府办公厅党组成员、忻州市政府采购中心主任。
2018.06 接受纪律审查和监察调查。
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