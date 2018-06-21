中国最北的黑龙江漠河撤县设市 号称“神州北极”

原标题：中国最北的黑龙江漠河撤县设市，在祖国雄鸡版图上居鸡冠之顶

位于中国最北端的黑龙江省漠河当地官方消息近日披露，漠河已撤县设市，以原漠河县的行政区域为漠河市的行政区域。

据黑龙江省漠河县人民检察院微信公众号6月19日发布的消息，“根据《大兴安岭地区行政公署关于撤销漠河县设立漠河市的通知》要求，以原漠河县的行政区域为漠河市的行政区域。”

上述漠河检察院的官方消息同时披露，“6月16日，漠河县‘撤县设市大会’顺利召开之后，上午11时整，该院检察长孙希谦带领10名干警齐聚漠河市政府大楼前，与全市市直机关等部门的党政领导和群众代表300余人，共同见证了漠河市揭牌的伟大历史性时刻。实现了全市人民盼望已久的愿望。”

漠河位于中国最北端，一个号称“神州北极”的地方。祖国雄鸡版图上，它居鸡冠之顶。

漠河位于黑龙江省西北部，大兴安岭山脉北麓，地处东经121°12‘至127°00’，50°11‘至53°33’，是中国最北、纬度最高的县份。

撤县设市之前，漠河县隶属于黑龙江省大兴安岭地区，“全县辖六镇（西林吉镇、图强镇、劲涛镇、兴安镇、北极镇、古莲镇），西林吉镇是漠河县委、县政府（西林吉林业局）所在地。”

另外值得一提的是，漠河撤县设市之后，原漠河县委书记白永清、县长姚占军已分别担任新设立的漠河市市委书记、市长。

漠河县政府网站6月18日发布的消息称，“6月16日，漠河市招商引资项目签约仪式在国际会议中心举行。地委书记苏春雨、地委委员、地委秘书长王洪斌、行署副专员李佰铮、市委书记白永清、市长姚占军等领导及投资企业有关领导出席签约仪式。市委常委、常务副市长孙德志主持签约仪式。”

责任编辑：刘德宾 SN222