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广西留守儿童误食“毒饼干”器官受损 仍在治疗中

广西留守儿童误食“毒饼干”器官受损 仍在治疗中
2018年06月21日 17:41 中国新闻网
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　　原标题：广西留守儿童误食“毒饼干”器官受损 仍在治疗中

图为医生在给中毒的孩子进行检查。　孔金花　摄图为医生在给中毒的孩子进行检查。　孔金花　摄

　　中新网贺州6月21日电（孔金花 黄美术 张广权）6月17日，广西贺州3名儿童误食含有老鼠药的毒饼干，其中一女孩当天在镇上就医后无大碍，而另两名留守儿童（小明与弟弟）因误食的毒饼干较多，其爷爷连夜将兄弟俩送到贺州市广济医院急救。

　　事发当天，小明兄弟俩和邻居家的小孩一起玩耍时，不慎误食了邻居用来毒老鼠的“毒饼干”。邻居发现后，立即通知小明的爷爷，并告知其尽快送医。

　　“小孩子不懂，看到桌底下有饼干就捡起来吃。”小明的爷爷盘先生接受采访时说。

　　贺州市广济医院急诊科主任蒋劲柏介绍说：“经检查，发现这两个小孩心肌有损伤，这是中毒性心肌炎的表现，严重的话会出现明显的心律失常，甚至是心力衰竭的情况。”

　　6月21日，记者从贺州市广济医院处获悉，目前，兄弟俩已无生命危险，但还需要进一步接受治疗，以尽快修复受损的器官。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222

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