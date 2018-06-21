原标题：广西留守儿童误食“毒饼干”器官受损 仍在治疗中

图为医生在给中毒的孩子进行检查。 孔金花 摄

中新网贺州6月21日电（孔金花 黄美术 张广权）6月17日，广西贺州3名儿童误食含有老鼠药的毒饼干，其中一女孩当天在镇上就医后无大碍，而另两名留守儿童（小明与弟弟）因误食的毒饼干较多，其爷爷连夜将兄弟俩送到贺州市广济医院急救。

事发当天，小明兄弟俩和邻居家的小孩一起玩耍时，不慎误食了邻居用来毒老鼠的“毒饼干”。邻居发现后，立即通知小明的爷爷，并告知其尽快送医。

“小孩子不懂，看到桌底下有饼干就捡起来吃。”小明的爷爷盘先生接受采访时说。

贺州市广济医院急诊科主任蒋劲柏介绍说：“经检查，发现这两个小孩心肌有损伤，这是中毒性心肌炎的表现，严重的话会出现明显的心律失常，甚至是心力衰竭的情况。”

6月21日，记者从贺州市广济医院处获悉，目前，兄弟俩已无生命危险，但还需要进一步接受治疗，以尽快修复受损的器官。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222