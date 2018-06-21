原标题：广西留守儿童误食“毒饼干”器官受损 仍在治疗中
图为医生在给中毒的孩子进行检查。 孔金花 摄
中新网贺州6月21日电（孔金花 黄美术 张广权）6月17日，广西贺州3名儿童误食含有老鼠药的毒饼干，其中一女孩当天在镇上就医后无大碍，而另两名留守儿童（小明与弟弟）因误食的毒饼干较多，其爷爷连夜将兄弟俩送到贺州市广济医院急救。
事发当天，小明兄弟俩和邻居家的小孩一起玩耍时，不慎误食了邻居用来毒老鼠的“毒饼干”。邻居发现后，立即通知小明的爷爷，并告知其尽快送医。
“小孩子不懂，看到桌底下有饼干就捡起来吃。”小明的爷爷盘先生接受采访时说。
贺州市广济医院急诊科主任蒋劲柏介绍说：“经检查，发现这两个小孩心肌有损伤，这是中毒性心肌炎的表现，严重的话会出现明显的心律失常，甚至是心力衰竭的情况。”
6月21日，记者从贺州市广济医院处获悉，目前，兄弟俩已无生命危险，但还需要进一步接受治疗，以尽快修复受损的器官。（完）
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 白宫报告称中国“经济侵略”
- 【 军事 】 出鞘：中国如何在东非之角战略布局胜...
- 【 财经 】 潘石屹:有的行业赚不了多少钱 还挺烧...
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 张卫健发文否认吸毒被带走：我好的很
- 【 科技 】 通达系退出丰巢 顺丰菜鸟或暗战加剧
- 【 教育 】 全国31省市近12年高考各批次分数线
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有