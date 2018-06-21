原标题：广州花都警方查处72名非法聘用的外国人

中新网广州6月21日电 （程景伟 理云 陈玉敏）广州警方21日通报，该市花都区警方近期对相关企业开展执法检查，查获72名非法聘用的外国人。

广州警方称，近年来，由于用工短缺，当地一些企业“用工荒”的现象十分突出。尤其是春节、清明节假期后用工需求急增等原因，一些企业尤其是劳动密集型企业非法聘用外国人，扰乱了广州花都区正常的出入境管理秩序和劳务用工秩序。为此，花都警方持续对相关企业开展执法检查，依法查处违法违规行为。

今年4月初，有民众报警称，广州花都区赤坭镇某厂涉嫌非法容留、聘用外国人。花都警方立即组织警力进行全面排查。4月26日，花都警方联合广州市公安局出入境管理支队对该厂开展执法检查，共查获45名非法聘用的外国人。6月12日，花都警方在花都区新雅街某工厂查获非法聘用的外国人27名。

经初步审查，广州花都警方依法对相关企业负责人王某、龙某及两家涉事工厂作出行政拘留及罚款的处罚。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222