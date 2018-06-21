原标题：中共八大会址标识在全国政协礼堂设立

新华社北京6月21日电 中共中央、国务院日前批准在全国政协礼堂设立中共八大会址标识。全国政协机关21日上午在全国政协礼堂举行中共八大会址标识揭牌仪式，全国政协副主席兼秘书长、机关党组书记夏宝龙出席并揭牌。

1956年9月15日至27日，中国共产党第八次全国代表大会在全国政协礼堂召开。这是中国共产党在新中国成立后召开的第一次全国代表大会。由于当时人民大会堂尚未建造，作为新中国较早的重要建筑之一，于1956年竣工的全国政协礼堂成为中共八大的会场。在全国政协礼堂设立中共八大会址标识，不仅延续了中共八大前历次全国代表大会会址设立标识的做法，而且能进一步宣传中国共产党的辉煌历史，发挥党史以史鉴今、资政育人的作用。

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