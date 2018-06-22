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公安部部长助理林锐兼任网络安全保卫局书记局长

公安部部长助理林锐兼任网络安全保卫局书记局长
2018年06月22日 21:24 澎湃新闻
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　　原标题：新任公安部部长助理林锐已兼任网络安全保卫局党委书记、局长

林锐 定西市公安网 资料图林锐 定西市公安网 资料图

　　6月22日晚间，公安部官网“领导信息”更新后显示，新任公安部党委委员、部长助理林锐已兼任网络安全保卫局党委书记、局长。

　　官方资料显示，林锐出生于1967年8月，福建闽侯人，1989年8月参加工作，中共党员，中国人民警官大学毕业，本科学历，二级警监。他曾任泉州市副市长、市公安局局长等职，2013年10月转任厦门市市长助理、市公安局局长，后于2015年5月起任厦门市副市长、市公安局局长，直至此次调动。

　　2018年1月，原任公安部网络安全保卫局局长的刘新云调任山西省副省长、公安厅厅长。

　　此次卸任公安部部长助理的王俭出生于1957年6月，此前，他在担任公安部党委委员、部长助理的同时也担任着公安部装备财务局局长。

责任编辑：余鹏飞

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