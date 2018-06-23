原标题：气象台发暴雨蓝色预警：广西、广东等局地大暴雨
中新网6月23日电 据中央气象台网站消息，6月23日10时中央气象台继续发布暴雨蓝色预警：预计23日14时至24日14时，广西北部和南部沿海、广东南部沿海、云南东部和西北部、四川盆地北部、重庆东南部、贵州南部和东北部、湖南北部、江西北部、浙江北部、福建西北部等地的部分地区有大雨或暴雨，局地大暴雨（100~130毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降水量20~50毫米，局地60毫米以上）。
防御指南：
1、建议政府及相关部门按照职责做好防御暴雨应急工作；
2、切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业；
3、做好城市排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。
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