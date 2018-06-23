新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

气象台发暴雨蓝色预警：广西 广东等局地大暴雨

气象台发暴雨蓝色预警：广西 广东等局地大暴雨
2018年06月23日 11:05 中国新闻网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：气象台发暴雨蓝色预警：广西、广东等局地大暴雨

　　中新网6月23日电 据中央气象台网站消息，6月23日10时中央气象台继续发布暴雨蓝色预警：预计23日14时至24日14时，广西北部和南部沿海、广东南部沿海、云南东部和西北部、四川盆地北部、重庆东南部、贵州南部和东北部、湖南北部、江西北部、浙江北部、福建西北部等地的部分地区有大雨或暴雨，局地大暴雨（100~130毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降水量20~50毫米，局地60毫米以上）。

　　防御指南：

　　1、建议政府及相关部门按照职责做好防御暴雨应急工作；

　　2、切断有危险地带的室外电源，暂停户外作业；

　　3、做好城市排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。

 

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区