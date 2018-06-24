原标题：卸任证监会副主席后，姜洋新职务获披露

在中国证券博物馆筹建的消息首次获官方披露3个月后，中国证券博物馆筹建工作领导小组现已公开亮相。

据证监会官网6月24日消息，6月23日晚，中国证券博物馆首堂公开课在上海证券交易所交易大厅正式拉开帷幕。本次公开课由故宫博物院院长单霁翔主讲，第十三届全国政协委员、中国证监会原副主席、中国证券博物馆筹建工作领导小组组长姜洋同志主持，上海证券交易所党委副书记、总经理蒋锋致欢迎辞。

上述消息称，姜洋同志在总结中指出，筹办中国证券博物馆，既是为了反映中国改革开放和资本市场建设发展成就，也是为了记录、传承和普及金融证券知识文化，这是博物馆需要承担的社会责任。“把传播中华文化的责任扛在肩上，把为观众服务的使命放在心上，这是我们办好中国证券博物馆应该坚守的原则。”

中国证券博物馆筹建工作领导小组组长姜洋（右）为故宫博物院院长单霁翔（左）颁发聘书。

此外，中国证券博物馆筹建工作领导小组决定，聘请故宫博物院院长单霁翔为中国证券博物馆顾问。

此前，国家文物局官网在今年3月1日的通知中，悄然披露了中国证券博物馆正在筹建的消息。

国家文物局官网3月1日发布的《关于支持中国证券博物馆征集金融证券类藏品的通知》显示，中国证券监督管理委员会正在筹建中国证券博物馆，由上海证券交易所具体负责投资、运营和管理。近日，中央机构编制委员会办公室正式批准，同意上海证券交易所加挂中国证券博物馆牌子。

中国证券博物馆定位为面向全国的证券期货文物藏品收藏展示中心、金融文化国际交流中心和金融证券知识教育中心。

此外，与中国证券博物馆筹建工作领导小组一同亮相的，还有该小组组长姜洋。现年62岁的姜洋今年6月1日刚刚卸任证监会副主席职务。

据公开简历，姜洋出生于1956年9月，汉族，四川泸州人，1982年起历任经济日报社编辑、记者，金融时报经济部负责人，中国人民银行办公厅新闻处副处长、处长、办公厅秘书处处长、办公厅副主任、非银行金融机构监管司副司长等职。

1998年，姜洋进入证监会系统，先后担任证监会机构监管部主任，上海期货交易所总经理、党委书记。2006年7月，姜洋出任证监会主席助理、党委委员，并于2012年9月任证监会副主席、党委委员。

今年6月1日，中国政府网发布国务院任免国家工作人员信息，姜洋被免去中国证券监督管理委员会副主席职务。

责任编辑：桂强