3名医生因诊断尘肺病被抓 取保候审后抱头大哭

原标题：因诊断尘肺病“失职”被抓的3名医生，取保候审后抱头大哭

“红星新闻”微信公号6月23日消息，近日，有媒体报道贵州航天医院的三名尘肺病诊断医生，因涉嫌国有企业、事业单位人员失职罪，被遵义市播州区公安局逮捕。这起案件，被认为是全国首例“职业病医生因诊断涉嫌刑事犯罪”的案件。

今日，红星新闻从医生家属处获悉，三名医生张晓波、黄亨平和董有睿被羁押7个多月后，昨晚已经获准取保候审，于今日凌晨回到家中。

3医生获取保候审

见到亲人抱头大哭

董捷是犯罪嫌疑人张晓波之妻，她告诉红星新闻，昨天10点左右接到检察院电话，告知张晓波的取保候审申请获批。一同获准取保候审的，还有另外两名犯罪嫌疑人黄亨平和董有睿。

三人的释放证明书。图据《医师报》公众号

家属办完手续，准备好新衣服，已经是凌晨。在遵义市上海路派出所大门口，当被羁押7个多月的三名医生走下警车见到亲人时，50多岁的他们，抱头大哭。

黄亨平的妻子舒永霞告诉红星新闻，见到黄亨平时的第一眼，感觉他精神不振，瘦了一大圈。她用手在黄亨平的背上拍了一下，寓意除掉晦气，说出来就好。

黄亨平在外面洗了澡，换上新衣服，回到家已经是凌晨3点过，一家人激动得一夜睡不着，“亲戚朋友在一起，都是聊开心的事情，不能触动他的伤疤。”舒永霞说，之前她和其他两位家属每隔一段时间都会写取保候审申请，但是都没有获得批准。

“谢谢大家关心。”舒永霞说，目前三名医生状态都不是很好，不适合接受媒体采访。

中国医师协会法律事务部主任邓利强告诉红星新闻，今天早上7点，董有睿用家人的电话与他通了话。董有睿说自己对尘肺病人很同情，但没有放宽尺度，对于诊断的差异率，尽量想办法但还是会出现这些事（差异）。

“我没拿过病人一分钱，是被冤枉的。”邓利强说他听完董有睿的话，眼泪都要掉下来了，他觉得董是被冤枉的。

3人皆是尘肺病诊断小组成员

被羁押7个多月

2017年11月2日，贵州航天医院放射科医生张晓波推开主任办公室的门，把手机递给主任余雷，说要跟民警去公安一趟，请主任把手机交给家人。余雷以为张晓波只是协助调查，会很快回来上班。没想到这一去，半年多了都没回来。

科里另外一名医生黄亨平，比张晓波早一天在家里被公安机关带走，理由是“涉嫌国有企业、事业单位人员失职罪”。

时隔半年，在接受红星新闻采访时，余雷依然不相信，平时兢兢业业，一心埋头工作的医生，怎么就失职了呢？

事情的起因要追溯到2016年。据《医师报》报道，有企业举报贵州航天医院尘肺病诊断医生与工人存在“利益关系”，将“非尘肺病”劳动者诊断为“尘肺病”。之后，贵州省人社厅将此事向贵州省公安厅报案，随即成立了专案组，2016年8月，公安机关对黄亨平和同一医院的另一位罗姓医生，以涉嫌诈骗国家社保基金的经济诈骗罪立案侦查。同年12月28日，贵州省人社厅、省卫生计生委、省公安厅三部门联合下发《关于防范和打击以虚假职业病诈骗社会保险基金犯罪行为的紧急通知》。2017年1月8日，贵州省人力资源和社会保障厅向媒体发布消息，称有个别医疗机构医务人员为谋取利益，出具虚假尘肺病诊断结论，相关人员以此诊断结论向人社部门办理工伤认定并申请工伤保险待遇，造成社会保险基金的重大损失。

据媒体报道，公安机关侦查一年多后，并没有找到黄亨平等二位医生“涉嫌社保资金诈骗案”的证据，随后案件被撤销。

让黄亨平一家始料未及的是，没过多久，又出现另一桩罪名——“涉嫌国有企业、事业单位人员失职罪”，连同黄亨平一起被批捕的，还有张晓波和体检中心主任董有睿医生。据报道，他们分别被羁押在贵州省遵义市第二看守所和遵义市播州区看守所，到昨晚获准取保候审，被羁押了7个多月。

三人的逮捕通知书

而这三位医生，均是贵州航天医院尘肺病诊断小组成员，其中，张晓波、董有睿是贵州省尘肺病诊断专家库成员。

3人各自阅片后再讨论

警方鉴定意见：诊断差异率92.3%

红星新闻调查证实，黄亨平、张晓波、董有睿三位医生均具备尘肺病诊断资质。遵义市卫生计生委工作人员在接受采访时说，遵义市一共有2家医院具备职业病诊断资质，一家未开展实际工作，另一家就是贵州航天医院。

余雷说，从2012年至2016年，贵州航天医院共进行了10708人次的高千伏胸片检查，进入到有尘肺病资质的专家诊断2274例，确诊尘肺病患者1640例，确诊无尘肺（含观察对象）634例。公安机关调走其中1353例患者的高千伏胸片等病历档案。

贵州航天医院

遵义市播州区公安局2017年10月12日出具的一份鉴定意见通知书显示：我局指派/聘请有关人员，对三位医生作出的547人尘肺病诊断进行重新鉴定和新增鉴定，其中393人无尘肺病、111人胸片质量不合格，1人待定，有尘肺病仅为42人。

这意味着，三名医生诊断读片差异率高达92.3%。据媒体报道，公安机关将上述鉴定和诊断之间的差异认定成是医生过失造成的结果，并由此计算赔付，认为三位医生造成了国家3000万社保资金流失。

按照相关要求，接触尘粉工人，实行岗前、岗中、岗后体检，遵义地区小煤矿很多，每年有3万多人来贵州航天医院做常规体检。因为确诊尘肺病的患者，会获得相应的补贴，所以医院对于尘肺病的确诊有一系列的程序，先做常规数字化拍片，再筛选出有疑问的，然后可能要做随访观察，有些重点怀疑的，有些部分还要做检查，1个月、3个月再来复查，做对照，再次筛选出来的高度怀疑的部分再做高千伏摄片。高千伏是目前尘肺病诊断的国家认定标准。高千伏摄片之后再进行筛选，筛选的一部分再由三位有国家资格证的高年资医师做尘肺鉴定。

每天，董有睿、黄亨平和张晓波约定好时间阅片，大家对照国家标准片，各看各的，然后讨论，做《职业性尘肺病诊断过程记录》并写下结论、签字。阅片的时候还有2名护士协助整理资料和登记。最后出具《职业性尘肺病诊断证明书》，单位审核、盖章后，送达劳动者。

张晓波和黄亨平医生出事前的办公地点

张晓波的妻子董捷认为，公安的这个鉴定结果不公平，警方只从确诊的1640例患者中抽取了547人的材料进行重新鉴定，为什么不全部拿去鉴定？而且，每个专家都不能保证自己看的片子百分之百是正确的，所以，不能用一个不是绝对正确的答案，来否定我这个也可能不是完全正确的答案。

6月22日，红星新闻来到遵义市公安局播州区分局，负责接待记者的毕警官说，案件还在侦查阶段，不方便接受采访，等案件结束以后，会统一对外发布。

尘肺病诊疗专家：

读片差异是客观存在的

国家卫生计生委尘肺病诊疗专家委员会委员、上海肺科医院毛翎主任，今年3月22日在《医师报》刊文指出，在尘肺病诊断中，读片差异是客观存在的现象，只是差异大小的问题。即使是我国最权威的尘肺病专家，也会存在差异率的问题，越是位高权重的专家，越是会承认读片差异率的存在。原因与医生经验、胸片质量、读片条件相关。文章提到，同一位医生在不同的时间段读同一个片子也会产生不同的看法，读片者之间的专业水平差距越大，差异率也会越高，这是很正常的现象。

在全国职业病医师培训考核指定教材《尘肺病》一书中，也提到，在一组专家的读片中，发生读片差异的范围为18.8%~33.2%，若比较经验不多和经验最多的读片者之间的读片，差异则可达75.6%。若比较经验较多和经验最多者之间的读片，差异则为30.2%。读片者自身差异为6%~16%，平均12.5%。在评定尘肺有无进展时，如将胸片按日期排序连续读片时的差异为14%，而将各片混合后单片读片时的差异为29%。

余雷说，在医学界，尘肺病读片一直存有差异，因为尘肺病比较特殊，其它病种可以可以手术、做活检、甚至通过其它指标比如血液来印证，但尘肺是没办法这样印证的，除非开胸验肺。

医生家属：

他们没失职，也没收取钱财

在刑法中，“失职罪”是指国有公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重亏损，致使国家利益遭受重大损失，以及国有事业单位的工作人员由于严重不负责任或者滥用职权，致使国家利益遭受重大损失的行为。

三名医生被捕后，他们的家属均在当地和北京各聘请一名律师作无罪辩护。其中，张晓波的代理律师常铮在接受媒体采访时说：失职罪的判定，首先要有行为，要有不认真负责失职的行为，其次是要有结果，比如说要造成损失；第三是行为和结果之间要有因果关系。这个案件大家关注的焦点是，诊断结果是客观存在的一种差异，还是说是他们不认真负责造成的一种错误。

三名医生的家属均说，医生在工作中没有失职，也没有收取患者钱财，如果只是因为尘肺病诊断存在差异来定罪，那他们将坚持维权。

（原题为《因诊断尘肺病“失职”被抓的3名医生取保候审 走下警车抱头大哭》）

责任编辑：刘德宾 SN222