原标题：香港一架小型飞机失控坠毁 一名飞行员伤势严重

中新网6月25日电 据香港《文汇报》消息，香港一架小型飞机24日在练习花式飞行时突然失控，坠毁山坡丛林，幸未波及民居，机上年仅23岁男飞行员原本被认为“奇迹般仅获轻伤”，自行爬离机舱，不料，被送到医院后，伤势转向严重，情况危急。香港民航处形容事故“严重、罕见”，将与香港飞行总会从机件、天气、飞行员等多方面调查原因。不过，因天黑，现场由警方通宵封锁，25日天亮后继续调查。

据悉，坠毁的小型飞机是香港飞行总会一架Zlin Z42型号、注册编号B-LUK的单螺旋桨双座固定翼飞机，去年才注册，名称为Uniform Kilo。事故发生后，飞机机身多处损毁，机翼弯曲折损。

大难不死的男飞行员姓李，23岁，具备小型飞机飞行员资格，有3个月飞行经验，他被送往沙田韦尔斯医院时，头部、口鼻受伤，意识清醒。

消息称，飞行员24日趁假日向香港飞行总会租用涉事飞机后，于石岗机场起飞，在大埔马屎洲上空练习花式飞行，为稍后一个花式飞行比赛作准备。不料，下午4时许，飞机突然失控，最终坠落马屎洲山坡丛林。

有目击者称，事故发生前，该小型飞机不停360度旋转，垂直下降，坠落时速度非常快，随后报警求助。

警方接报后，与消防员到场，证实机上仅一名飞行员，初步相信飞机失事时以低速坠落山坡丛林，飞行员受伤但意识清醒，仍可自行爬离机舱，他被送抵医院后感言自我鼓励，但之后伤势转向严重，情况危急。

至于坠机原因，要交由香港民航处调查。由于24日拯救伤者后现场天色渐黑，警方通宵封锁现场，以便民航处人员24日天亮后进行调查。

香港民航处发言人表示，民航处的航空交通控制塔24日下午4时38分左右接获消防处通报，称一架小型飞机发生事故，民航处实时启动紧急应变程序，之后，证实坠机位置，发现该机机翼和机身损毁。

发言人称，事件中无地面其他人或建筑物被波及，民航处与香港飞行总会正跟进调查事件。

在坠机现场了解情况的香港民航处高级民航主任洪仲文形容事故“罕见、严重”，将从机件、天气、飞行员等多方面调查，而目前初步数据显示是飞机失控坠地。

根据香港飞行总会网站资料，涉事小型飞机是一种训练用的固定翼飞机，主要用作特技飞行或飞行学校的基础和进阶训练。由于其操作性能好，因而深得飞行爱好者的青睐。

责任编辑：张玉