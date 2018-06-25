湖北经院新院长到岗 原院长违反八项规定去年被撤

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原标题：空缺一年多后，湖北经济学院新院长董仕节到岗

澎湃新闻记者 蒋子文

湖北经济学院院长在空缺一年多后，终于迎来继任人选。

据湖北经济学院官网消息，6月20日下午，学校召开干部教师大会，宣布湖北省委、省政府任命决定：董仕节任湖北经济学院党委副书记、院长。

据官方简历，董仕节1965年8月生，湖北监利人，在职博士研究生学历，工学博士学位，1987年7月参加工作，1987年7月加入中国共产党。

新任党委副书记、院长董仕节作表态发言

董仕节曾任湖北汽车工业学院材料工程系副主任、主任，湖北汽车工业学院副院长，湖北汽车工业学院院长、党委委员，湖北工业大学副校长、党委常委等职。今年6月3日，湖北省委组织部发布干部任前公示公告，时任湖北工业大学副校长、党委常委的董仕节拟任湖北经济学院党委副书记、院长。

一直从事汽车连接新技术、汽车用新材料和能源材料方面的教学和科研工作的董仕节先后获西安交通大学焊接专业硕士学位、材料加工工程博士学位。2000年9月至2002年10月间，他曾在加拿大滑铁卢大学做博士后研究。

值得一提的是，在董仕节正式就任湖北经济学院院长前，该职务已空缺一年之久。

2017年4月27日，湖北省纪委通报了6起违反中央八项规定精神典型问题查处情况。其中便包括湖北经济学院原党委副书记、院长漆腊应等违规参加高消费娱乐活动问题。

上述通报称，2014年至2016年，漆腊应先后8次和下属一起到营业性歌厅唱歌，每次都请点歌小姐和陪唱小姐，费用由下属支付。此外，漆腊应还存在违反政治纪律、对抗组织审查；违反财经纪律，对法商学院违规收费承担直接责任，对法商学院设立“小金库”及违规发放津补贴等承担重要领导责任等问题。

2017年3月，湖北省纪委给予漆腊应留党察看一年处分，省监察厅给予漆腊应行政撤职处分，按照事业单位五级职员降级安排工作。同时，责令湖北经济学院党委对其他涉案人员进行深入调查、严肃处理。

公开信息显示，在原院长漆腊应被撤职之后，湖北经济学院院长一职长期空缺。

目前，湖北经济学院领导班子成员包括：党委书记温兴生，党委副书记、纪委书记梅华，党委副书记刘大洪，党委常委张以林；党委副书记、院长董仕节，党委常委、副院长鲁晓成、吴显富、何慧刚、陈向军。

湖北经济学院地处武汉，是湖北省政府举办的全日制普通本科院校，办学历史最早可追溯至1907年张之洞创办的“湖北商业中学堂”。2002年3月，经教育部批准，原湖北商业高等专科学校、武汉金融高等专科学校、湖北省计划管理干部学院合并组建成立湖北经济学院。

责任编辑：张义凌