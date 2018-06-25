原标题：香港2列轻轨铁路列车相撞致3伤 2名车长被调职

中新网6月25日电 据香港《明报》消息，24日晚约8时半，香港轻轨铁路一列驶往屯门码头的610线列车驶离元朗站时，撞到前方另一列车，肇事列车上，一名58岁刘姓女子的头、鼻及脚部受伤，一名9岁女童撞得眼角红肿，一名外籍女婴也撞伤脸，3人被送往博爱医院治理。港铁称非常关注事件，两名涉事车长已暂时调离驾驶职务，协助调查。

港铁透露，24日晚约8时28分，一列610线列车驶离元朗站时轻微触碰到前面一辆未载客的轻轨铁路列车，610线列车上有3名乘客不适，车务控制中心随即召唤救护车到场，安排乘客送院治理。轻轨铁路服务一度受阻，晚上8时36分逐步恢复正常，车务控制中心将两辆列车安排回厂检查。

港铁表示，非常关注此次事件，向受影响乘客致歉，会全力配合警方调查，两名涉事车长已暂时调离驾驶职务，协助调查。

责任编辑：张玉