机动巡察结束不久 哈尔滨冰雪大世界董事长落马

原标题：机动巡察结束不久，哈市旅游名片“冰雪大世界”的董事长落马

6月25日凌晨5点49分，哈尔滨市纪委监委发布消息：哈尔滨冰雪大世界股份有限公司董事长、党委书记，哈尔滨文化旅游集团有限公司总经理、党委副书记夏千明涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

澎湃新闻注意到，就在今年5月28日，哈尔滨市委机动巡察组在哈尔滨冰雪大世界股份有限公司官网登出一则《巡察公告》：按照市委统一部署，市委机动巡察组于2018年5月28日开始，对哈尔滨冰雪大世界股份有限公司党委开展为期半个月的巡察。

《巡察公告》称，巡察期间，巡察组将聚焦坚持和加强党的全面领导、新时代党的建设总体要求、全面从严治党，突出关键少数，查找政治偏差，督促被巡察党组织强化管党治党政治责任。通过检查，着力发现党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，管党治党宽松软等突出问题。

此外，巡察期间，巡察组主要受理反映哈尔滨冰雪大世界股份有限公司党委领导班子及其成员和下一级党组织主要负责人的来信、来电、来访，重点是关于违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律、中央八项规定和实施细则精神及“四风”方面的举报和反映。

巡察结束不久，作为被巡察对象的董事长夏千明旋即落马。

出生于1964年的夏千明是黑龙江兰西人，其本科毕业于哈尔滨体育学院体育系篮球专业，研究生毕业于哈尔滨建筑大学管理科学与工程专业。夏千明早年曾在哈尔滨市房产住宅局工作，2010年从哈尔滨市房产住宅局松北区分局局长（正处级）岗位上转入哈尔滨市城市建设投资公司，先后担任过总经理助理、副总经理、总经理等职。

2016年12月，夏千明开始担任哈尔滨冰雪大世界股份有限公司董事长、党委书记，哈尔滨文化旅游集团有限公司总经理、党委副书记。

当时，哈尔滨冰雪大世界股份有限公司成立刚满3年。官方资料显示，这家由哈尔滨文化旅游集团出资创建的公司主要致力于冰雪旅游展示、旅游资源管理和旅游基础设施的投资、开发与建设，还包括冰雪大世界四季乐园和游览景区的管理服务等。

哈尔滨冰雪大世界股份有限公司官网消息显示，公司旗下项目汇集世界顶级规模的冰雪主题游乐园“哈尔滨冰雪大世界”以及名扬海外的国家级啤酒盛会“哈尔滨国际啤酒节”等。

“冰城”哈尔滨是中国纬度最高的省会，而“冰雪大世界”是该市重要的冰雪旅游名片。

这张名片带来的经济效益也有目共睹。例如，据中国经济网2017年2月报道，截止2月9日，第18届冰雪大世界累计入园人数1028140人次，比去年同期增长18.91%，实现销售收入27083万元。

责任编辑：张义凌