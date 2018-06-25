军改中诞生的解放军新闻传播中心亮相 设广电部等

原标题：军改中诞生的解放军新闻传播中心亮相，下设广电部、网络部等

在近期官方媒体的公开新闻报道中，军队改革中诞生的解放军新闻传播中心以及中心下设的广播电视部、网络部、出版社等单位陆续公开亮相。

《军事记者》2018年第6期刊发的解放军新闻传播中心广播电视部编辑杜娟一篇题为《积极培养新型军事广播电视人才》的文章提到，“前不久，根据习主席和中央军委深化军队改革的决策部署，解放军新闻传播中心广播电视部正式成立，开启了军事广播电视媒体融合发展之路，为打造具有强大传播力和竞争力的军队新型主流媒体，提供了良好契机和广阔空间。”

另据中国军网消息，6月8日晚，国防科大举行“诗颂强军新时代”诗歌朗诵会，“这次诗歌朗诵会是由解放军新闻传播中心出版社《解放军文艺》编辑部和国防科大政治工作处联合举办的‘诗颂强军新时代’诗歌创作笔会的一项重要活动。”

此前，解放军新闻传播中心网络部主任、中国军网总编辑丁海明在《网络传播》杂志微信公众号“学习时间”专栏今年5月3日发布的一篇学习体会中透露，“我非常荣幸地参加了全国网络安全和信息化工作会议，在现场聆听了习总书记发表的重要讲话……作为刚刚宣布成立的解放军新闻传播中心网络部首任主任，我在会场真切地感受到时代的脉动、奋进的脚步，心中涌动着战鼓声声催征人、撸起袖子加油干的战斗激情。”

丁海明还提到，“近年来，解放军新闻传播中心旗下的中国军网等网络平台，在各级领导关怀指导下取得了长足进步。2017年7月，中国军网入列中央重点新闻网站，让军队网络媒体跃上了更高的发展站位，走向了更广阔的传播时空……今天的解放军新闻传播中心网络部，是融合了原解放军报社网络传播中心、强军网等诸多平台的全新架构。”

上述多条来自官方渠道的权威消息披露，在军队改革中，解放军新闻传播中心已诞生，中心下设广播电视部、网络部、出版社等单位。其中，解放军新闻传播中心网络部融合了原解放军报社网络传播中心、强军网等诸多平台。

另外，中国军网也成为解放军新闻传播中心旗下的网络平台。此前，根据中国军网的介绍，中国军网是“解放军报社主办的综合性军事新闻网站，是中央军委批准，中国人民解放军唯一新闻门户网站”。

责任编辑：余鹏飞