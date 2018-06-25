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哈尔滨冰雪大世界董事长夏千明被查

哈尔滨冰雪大世界董事长夏千明被查
2018年06月25日 16:39 新华网
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　　原标题：哈尔滨冰雪大世界股份有限公司董事长夏千明接受纪律审查和监察调查

　　新华社哈尔滨6月25日电（记者梁书斌）记者从哈尔滨市纪委监委了解到，哈尔滨冰雪大世界股份有限公司董事长、党委书记，哈尔滨文化旅游集团有限公司总经理、党委副书记夏千明涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

责任编辑：张迪

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