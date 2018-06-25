新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

杨洁篪将出席第8次金砖国家安全事务高级代表会议

杨洁篪将出席第8次金砖国家安全事务高级代表会议
2018年06月25日 16:41 外交部网站
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：杨洁篪将出席第八次金砖国家安全事务高级代表会议

　　外交部发言人耿爽宣布：

　　应南非国家安全部长杜巴邀请，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将赴南非德班出席于6月28日至29日举行的第八次金砖国家安全事务高级代表会议。

责任编辑：张迪

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区