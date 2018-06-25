杨洁篪将出席第8次金砖国家安全事务高级代表会议

原标题：杨洁篪将出席第八次金砖国家安全事务高级代表会议

外交部发言人耿爽宣布：

应南非国家安全部长杜巴邀请，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将赴南非德班出席于6月28日至29日举行的第八次金砖国家安全事务高级代表会议。

责任编辑：张迪