原标题：北京飞乌鲁木齐航班一旅客起飞前在客舱内晕倒
今日上午，有网友爆料，由北京飞往乌鲁木齐的首都航空JD5219次航班在旅客登机后，等待起飞期间有一名乘客突发疾病晕倒，后被救护车接走。同机乘客李女士告诉北青报记者，飞机的预计起飞时间在7点50左右，差不多7点10分的时候，工作人员组织登机，但是登机之后，她感觉到飞机上非常闷热，大约过了半小时左右，就听说有人发生了晕厥，之后晕倒的乘客就被带走了。等待医护人员来的过程中客舱依旧很热。今日下午，北青报记者从首都航空的客服人员处了解到，上午的JD5219次航班上确实发生因客舱温度太高乘客晕倒被送医的情况，目前晕倒旅客的情况如何还未得到相关部门的反馈。（北青报记者 王天琪）
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