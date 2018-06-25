江苏泰州连遭环境部严批 开三千人大会向污染宣战

原标题：连遭环境部严词批评后，江苏泰州开三千人大会“向污染宣战”

江苏泰州市召开三千人大会，公开“向环境污染宣战”。

在中央环保督察组10天内两次曝光并严词批评江苏泰州相关环境污染整改不力后，6月25日下午，泰州市委市政府召开三千人大会，公开向环境污染“宣战”。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）从泰州官方获悉，这次会议规格之高、参会人数之众均为空前。不仅泰州市四套班子领导成员全部出席，江苏省环保厅主要领导还受邀参会。

此外，泰州下辖各区县市主要负责人、各级机关、乡镇街道园区和村居（社区）“两委”负责人以及超过1000家重点环境企业负责人与会。

据澎湃新闻了解，会议采取电视现场直播的形式，除了市里的主会场外，泰兴、靖江、兴化、高港、姜堰等区县也设了分会场，参会人员共计达3000多人。

应邀参会的江苏省环保厅厅长王天琦在讲话一开始，便道明了他此次到泰州来的主要目的与任务——与泰州市一起“共同研究推动中央环保督查问题的解决”。

王天琦说，对于泰兴前不久被中央环保督察组曝光的两起案件，督察组的定性是“整改敷衍塞责”，“应该讲，这个定性是准确的”，但仍有少数领导干部还存在着“想不通”、心里有这样或那样的疙瘩。也基于此，王天琦以“我们一起把疙瘩解开”为主题展开了他的讲话。

“这样的事情，我们不希望它发生。可是换一个角度看，历史上每一次重大环境事件的发生，往往也是重大转变的契机，都进一步深化了人们对人与自然关系的认识，推动了污染防治工作的进步和法律法规的完善。”王天琦举了两个例子——发生在50年前日本福田县“米糠油事件”，以及我国1972年北京河北交界处的官厅水库大量死鱼事件，如果大家能够吸取这一系列污染事件的教训并加以研究、分析和借鉴，“完全可以把坏事变成好事，取得涅槃重生的效果”。

王天琦说，生态环境领域的很多问题，往往都是“由来已久”积累而成的，解决起来也需要一个过程。但应该看到，人民群众对优美生态环境的需求日益增长、对环境污染和生态破坏的容忍程度越来越低。当前，我们也到了“有条件、有能力”解决生态环境突出问题的窗口期，必须坚定信心，打好污染防治攻坚战。

王天琦提醒说，要从根本上解决生态环境污染问题，必须要从经济结构的调整上下功夫，同时也要有实事求是的整改态度。解决不同的污染问题，有不同的时间要求，有的可以立竿见影，有的需要久久为功，因此在制定整改方案时一定要科学、实事求是。但方案一旦确定，就必须不折不扣、不掺水分地抓好落实。

王天琦建议，泰州要打好污染防治攻坚战的主动仗，要加大司法联动力度，有案必查、违法必究、涉刑必移，对环境违法行为产生强大威慑力；要用好信用评价手段，让环境违法分子“一次失信、处处受限”，提高企业环境违法成本；对涉嫌环境污染犯罪的企业，要深挖背后的利益获得者并绳之以法。

据王天琦透露，生态环境部出台了对重大环境事件的量化问责规定：地方上，未按照要求完成交办问题整改的，发现2个问题，将问责副县（区）长；发现4个问题，将问责县（区）长；发现6个问题，将问责县（区）委书记。设区市的行政区域内，被问责的县（区）达到2个，将问责到副市长；达到3个，将问责到市长；达到4个，将问责市委书记。

泰州市委书记韩立明还脱稿发表了讲话，泰州市市长史立军做了工作部署。

会上还印发了《关于动员全市向环境污染宣战的实施方案》。澎湃新闻记者注意到，该方案明确提到，中央环保督察组反馈意见和交办问题是今年泰州市污染防治攻坚战的主抓手。泰州市要求，要对已改问题全面“回头看”，新交办问题即知即改、立行立改，确保所有问题在规定时限内整改、“销号”到位。

责任编辑：余鹏飞