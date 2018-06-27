原标题：台军将赴“友邦”参加美军军演 国台办：坚决反对！

海外网6月27日电6月27日上午，国台办举行例行新闻发布会，针对台专家宣称“台军将参加美海军军演”一事，发言人马晓光作出回应。

有记者提问，我们知道昨天美国华盛顿战略国际研究中心的主任发文称，台湾作为美国在太平洋的重要伙伴将参与美国在所罗门群岛进行的海军军演，对此国台办有何回应？谢谢。

马晓光表示，台湾问题事关中国的主权和领土完整。我们坚决反对我建交国和台湾发展任何形式的军事联系，这个立场是一贯的，也是明确的。

据海外网早前报道，美国参议院18日通过所谓“2019年国防授权法草案”，意图插手台湾议题。25日，华盛顿战略暨国际研究中心（CSIS）主任葛来仪（Bonnie Glaser）发推宣称，台湾将加入美国在所罗门群岛的海军演习。该消息让岛内绿媒兴奋不已，纷纷叫嚣“关系升温”。

据台媒报道，葛来仪在推文中宣称：“作为太平洋伙伴关系的一部分，台湾将加入美国在所罗门群岛的海军演习。这不是第一次，但现在正在公开宣布。”

报道称，台军方高层官员日前透露，“台美双方”的军事医疗合作任务已经启动，“台美”军方8月将共组国际医疗团队，到南太平洋“友邦”索罗门群岛演练医疗救援行动。

台官员还声称，“台美共组国际医疗团队赴所罗门军演，是美军主动提出邀请，而对于让台湾参与及成为太平洋伙伴任务的成员之一，美国行政部门早已默默在做，过去只是没有对外公开。”台官员还表示，美参院通过所谓“国防授权法案”之后，美国务院将有充分理由执行“授权法案”内容。

此消息让岛内各大绿媒极为兴奋，纷纷以“台美军事交流再突破”、台美交流升温“为题报道“自我造势”。

然而，绿媒如此自嗨，却未能煽动岛内网友的情绪，反倒引起网友担忧。

有网友对台当局提出警告，继续撩拨大陆军方，届时解放军军机、军舰在台湾沿岸12海里内巡航，或是军机穿越中央山脉，就别怪人家大陆了。

也有网友讽刺：“台军参加美军所罗门军演，是因为对方想跟台当局‘断交’而恐吓一下吗？”

更多的网友则表示担忧，台当局一再挑战大陆底线，真是“不作死就不会死”。

近日，美方大张旗鼓地推行所谓“2019国防授权法草案”，旨在增进“台美”双方军事互动。据海外网早前报道，美国联邦众议院军事委员会5月10日通过所谓“2019财政年度国防授权法”草案，称美方应协助台当局加强台湾的防卫能力，以抗衡大陆；5月24日，美国联邦众议院351票赞成、66票反对，通过“2019财政年度国防授权法案”，法案宣称将强化台湾军事实力，并鼓噪“美国应派遣高阶军事官员访台”；6月18日，美国参议院“2019年国防授权法草案”，建议美军适度参加台湾军演。

短短两个月，美方针对“台美”所谓的军事交流议题，频频“出牌”，严重挑战大陆“一中”底线。外交部发言人陆慷曾表示，有关条款严重违背美一个中国政策和中美三个联合公报原则，干涉中国内政，中方已向美方提出严正交涉，敦促美方充分认清上述法案有关条款的严重危害性，不得让含相关条款的法案通过成法，不要开历史倒车，以免损害中美合作大局。（海外网/李萌）

责任编辑：张玉