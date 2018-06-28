自诩把特朗普当棋子的蔡英文 要开始新一轮布局了

原标题：锐参考 | 好怕怕！“国际棋手”蔡英文要开始新一轮布局了——

参考消息网6月28日报道（文/芮思客）自诩能把特朗普当“棋子”用的蔡英文，终于开始“出招”了。

先是6月25日，蔡英文接受法新社专访呼吁国际社会一起行动“制约”大陆，以此来因应大陆方面对台湾的“施压”。

法新社报道截图

话音刚落，紧接着又有日本《产经新闻》爆出消息：台当局正图谋“台日安全对话”……

不愧是“国际棋手”，一出手就杀机毕露野心昭昭，但只可惜，绞尽脑汁的蔡英文却眼看走向无解困局——

这两天，台当局一系列做法不仅已引发岛内舆论反弹，而我国台办和国防部更是针对其“挟洋自重”做法的再次发出严正警告。

一切正如岛内时评人黄智贤所说：“蔡英文，就是要把台湾走到死棋里去。”

黄智贤在社交网络上所发文章截图

拉拢美日图谋“围堵”大陆，台当局野心相当大……

这两天，台当局够忙的。

一边是蔡英文接受法新社采访“卖惨”，一边是台当局外事部门负责人吴钊燮跟日本媒体“套近乎”。

25日面对法新社，此前鲜少接受外媒采访的蔡英文可谓“用尽心机”，共回答27个问题，涉及话题从台湾的最大挑战、同性婚姻到台美关系、台湾认同等，而其中最引人瞩目的当属两岸关系部分。

蔡英文

采访中，不难看出蔡英文的“步步为营”：不仅指责大陆近来的军演、要求航空公司更改涉台用词是“试图改变现状”，称这威胁到“长久以来两岸之间的平衡”，更声称“区域内或者是整个国际社会的很多成员，如果不是现在，就是将来一定会面临中国扩充它的影响力，一定会影响到很多国家，将来它们的民主自由还有经济自由，都会受到影响”。

随后，蔡英文图穷匕见，发出这样的呼吁：希望国际社会一起行动，“表达我们对民主自由的一种重视，来制约中国、来减少或者遏制中国的霸权扩张”……

而仅仅两天后，吴钊燮在日本《产经新闻》专访文章中毫不掩饰地喊话安倍，要求日台当局之间举行所谓“安保对话”，以应对来自中国大陆的军事压力。

吴钊燮

吴钊燮还表示，如果日方不愿举行公开对话，“非公开的形式也无所谓”，首先可以通过窗口机构进行对话。

“蔡英文当局似乎对强化与美国在安保层面的关系高度自信，由此也希望美国的同盟国日本能够拿出相应的应对措施。”《产经新闻》在27日的报道中这样分析。

岛内齐讽：“难道她还真以为自己是运筹帷幄的‘棋手’？”

蔡英文这波“顺势操作”，很快引发台湾舆论炸锅：忧心台当局带着全岛作死之余，岛内民众和媒体不约而同地“泼起冷水”。

台湾《中国时报》27日发表评论称，“‘制约’是个政治意涵很重、也很负面的字眼。（蔡英文的言论）不啻是对大陆赤裸裸地展现敌意。”

文章同时发问道：台湾究竟有什么能耐与外国一起制约大陆？想拿一些国家“制约”大陆的言行当她手中的筹码，难道她还真以为自己是运筹帷幄的“棋手”？

台媒报道截图

28日《中国时报》更再发评论直指真相：蔡英文要让台湾成为美国“遏制中国”政策的执行者和坚定追随者，这不是夜郎自大就是浑然无知，要不就是摆明了要期待一场台海冲突，来赚取其政治利益。

而在台湾《联合报》看来，蔡英文已成“中华民族公敌”。

该报27日援引台湾时评人黄智贤的话说，“（蔡英文）其实已经完全不把自己看成中国人，自外于中华民族的富强和复兴。”

而台北市长柯文哲在被媒体问及如何看蔡英文“制约论”时，则带着意味深长的表情回答说，“力量不够还大小声，只是被人家笑而已”，被台媒笑称“太诚实”。

柯文哲接受台媒采访视频截图

同样诚实的，还有在社交媒体上“义不容辞”向台当局发出无情嘲笑的台湾网友：

而对于吴钊燮呼吁台日进行“安保对话”，台湾网友也是口下不留情，更有人讽“别害日本”。

台当局注意了：解放军的军舰就在你四周！

“不要小看大陆的政治意志。”

27日文章中，《中国时报》曾这样善意警告屡屡挑衅的台当局。

没想到一语成谶。

就在当天，台湾《旺报》援引大陆军媒中国海军网的报道，证实了此前屡有传闻但台军却始终闷不吭气的大消息：解放军派出“中华神盾舰”等军舰再度绕台，并在台湾周边海域逗留逾一周。

据新加坡《联合早报》报道，这是台当局上任以来，解放军海军第三次派军舰近距离绕台，但这次绕台与以往有很大不同。“此次绕台派出的舰艇不仅更加新锐，逗留的时间也更长，并且还在台湾东部海域起降直升机进行训练”。

《联合早报》网站报道截图

而在27日的国台办发布会上，针对蔡英文“希望国际社会制约大陆”的言论，发言人马晓光给出以下回应：

台当局领导人的说法混淆视听，毫无事实依据，目的是要在两岸同胞之间制造敌意，企图挟洋自重，进一步升高两岸对抗。

马晓光表示台当局的图谋不会得逞，更指出两岸同胞的骨肉亲情是离间不了的，企图遏制中华民族走向伟大复兴更是不自量力。

“希望台当局不要误判形势，错估大势，在错误的、违背两岸同胞利益的道路上越走越远。” 马晓光铿锵有力地说道。

6月27日，国台办发言人马晓光在发布会上回答记者提问。

今天（28日）下午的国防部例行记者会上，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校直接向媒体证实：解放军一系列行动针对的是“台独”分裂势力。

他同时表达了解放军对捍卫领土及打击“台独”势力的决心：

第一，台湾是中国的一部分，捍卫国家主权和领土完整是解放军的神圣使命。

第二，我们采取的一系列行动，针对的是岛内的“台独”分裂势力，为的是防止台湾民众的福祉因“台独”图谋而受损害。

第三，我们将根据台海两岸形势的发展变化，按照计划组织实施相关训练行动。

责任编辑：张迪