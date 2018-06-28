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自诩把特朗普当棋子的蔡英文 要开始新一轮布局了

自诩把特朗普当棋子的蔡英文 要开始新一轮布局了
2018年06月28日 19:45 参考消息
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　　原标题：锐参考 | 好怕怕！“国际棋手”蔡英文要开始新一轮布局了——

　　参考消息网6月28日报道（文/芮思客）自诩能把特朗普当“棋子”用的蔡英文，终于开始“出招”了。

　　先是6月25日，蔡英文接受法新社专访呼吁国际社会一起行动“制约”大陆，以此来因应大陆方面对台湾的“施压”。

法新社报道截图法新社报道截图

　　话音刚落，紧接着又有日本《产经新闻》爆出消息：台当局正图谋“台日安全对话”……

　　不愧是“国际棋手”，一出手就杀机毕露野心昭昭，但只可惜，绞尽脑汁的蔡英文却眼看走向无解困局——

　　这两天，台当局一系列做法不仅已引发岛内舆论反弹，而我国台办和国防部更是针对其“挟洋自重”做法的再次发出严正警告。

　　一切正如岛内时评人黄智贤所说：“蔡英文，就是要把台湾走到死棋里去。”

黄智贤在社交网络上所发文章截图黄智贤在社交网络上所发文章截图

　　拉拢美日图谋“围堵”大陆，台当局野心相当大……

　　这两天，台当局够忙的。

　　一边是蔡英文接受法新社采访“卖惨”，一边是台当局外事部门负责人吴钊燮跟日本媒体“套近乎”。

　　25日面对法新社，此前鲜少接受外媒采访的蔡英文可谓“用尽心机”，共回答27个问题，涉及话题从台湾的最大挑战、同性婚姻到台美关系、台湾认同等，而其中最引人瞩目的当属两岸关系部分。

蔡英文蔡英文

　　采访中，不难看出蔡英文的“步步为营”：不仅指责大陆近来的军演、要求航空公司更改涉台用词是“试图改变现状”，称这威胁到“长久以来两岸之间的平衡”，更声称“区域内或者是整个国际社会的很多成员，如果不是现在，就是将来一定会面临中国扩充它的影响力，一定会影响到很多国家，将来它们的民主自由还有经济自由，都会受到影响”。

　　随后，蔡英文图穷匕见，发出这样的呼吁：希望国际社会一起行动，“表达我们对民主自由的一种重视，来制约中国、来减少或者遏制中国的霸权扩张”……

　　而仅仅两天后，吴钊燮在日本《产经新闻》专访文章中毫不掩饰地喊话安倍，要求日台当局之间举行所谓“安保对话”，以应对来自中国大陆的军事压力。

吴钊燮吴钊燮

　　吴钊燮还表示，如果日方不愿举行公开对话，“非公开的形式也无所谓”，首先可以通过窗口机构进行对话。

　　“蔡英文当局似乎对强化与美国在安保层面的关系高度自信，由此也希望美国的同盟国日本能够拿出相应的应对措施。”《产经新闻》在27日的报道中这样分析。

　　岛内齐讽：“难道她还真以为自己是运筹帷幄的‘棋手’？”

　　蔡英文这波“顺势操作”，很快引发台湾舆论炸锅：忧心台当局带着全岛作死之余，岛内民众和媒体不约而同地“泼起冷水”。

　　台湾《中国时报》27日发表评论称，“‘制约’是个政治意涵很重、也很负面的字眼。（蔡英文的言论）不啻是对大陆赤裸裸地展现敌意。”

　　文章同时发问道：台湾究竟有什么能耐与外国一起制约大陆？想拿一些国家“制约”大陆的言行当她手中的筹码，难道她还真以为自己是运筹帷幄的“棋手”？

台媒报道截图台媒报道截图

　　28日《中国时报》更再发评论直指真相：蔡英文要让台湾成为美国“遏制中国”政策的执行者和坚定追随者，这不是夜郎自大就是浑然无知，要不就是摆明了要期待一场台海冲突，来赚取其政治利益。

　　而在台湾《联合报》看来，蔡英文已成“中华民族公敌”。

　　该报27日援引台湾时评人黄智贤的话说，“（蔡英文）其实已经完全不把自己看成中国人，自外于中华民族的富强和复兴。”

　　而台北市长柯文哲在被媒体问及如何看蔡英文“制约论”时，则带着意味深长的表情回答说，“力量不够还大小声，只是被人家笑而已”，被台媒笑称“太诚实”。

柯文哲接受台媒采访视频截图柯文哲接受台媒采访视频截图

　　同样诚实的，还有在社交媒体上“义不容辞”向台当局发出无情嘲笑的台湾网友：

　　而对于吴钊燮呼吁台日进行“安保对话”，台湾网友也是口下不留情，更有人讽“别害日本”。

台当局注意了：解放军的军舰就在你四周！台当局注意了：解放军的军舰就在你四周！

　　“不要小看大陆的政治意志。”

　　27日文章中，《中国时报》曾这样善意警告屡屡挑衅的台当局。

　　没想到一语成谶。

　　就在当天，台湾《旺报》援引大陆军媒中国海军网的报道，证实了此前屡有传闻但台军却始终闷不吭气的大消息：解放军派出“中华神盾舰”等军舰再度绕台，并在台湾周边海域逗留逾一周。

　　据新加坡《联合早报》报道，这是台当局上任以来，解放军海军第三次派军舰近距离绕台，但这次绕台与以往有很大不同。“此次绕台派出的舰艇不仅更加新锐，逗留的时间也更长，并且还在台湾东部海域起降直升机进行训练”。

《联合早报》网站报道截图《联合早报》网站报道截图

　　而在27日的国台办发布会上，针对蔡英文“希望国际社会制约大陆”的言论，发言人马晓光给出以下回应：

　　台当局领导人的说法混淆视听，毫无事实依据，目的是要在两岸同胞之间制造敌意，企图挟洋自重，进一步升高两岸对抗。

　　马晓光表示台当局的图谋不会得逞，更指出两岸同胞的骨肉亲情是离间不了的，企图遏制中华民族走向伟大复兴更是不自量力。

　　“希望台当局不要误判形势，错估大势，在错误的、违背两岸同胞利益的道路上越走越远。” 马晓光铿锵有力地说道。

6月27日，国台办发言人马晓光在发布会上回答记者提问。6月27日，国台办发言人马晓光在发布会上回答记者提问。

　　今天（28日）下午的国防部例行记者会上，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校直接向媒体证实：解放军一系列行动针对的是“台独”分裂势力。

　　他同时表达了解放军对捍卫领土及打击“台独”势力的决心：

　　第一，台湾是中国的一部分，捍卫国家主权和领土完整是解放军的神圣使命。

　　第二，我们采取的一系列行动，针对的是岛内的“台独”分裂势力，为的是防止台湾民众的福祉因“台独”图谋而受损害。

　　第三，我们将根据台海两岸形势的发展变化，按照计划组织实施相关训练行动。

责任编辑：张迪

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