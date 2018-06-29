澳门大学教授涉嫌性侵内地女生被捕 校方：已解职

原标题：澳门大学一教授涉嫌性侵内地女生被捕，校方：已解职，终止合约

[观察者网 综合报道]据澳门媒体29日消息，澳门大学一教授因涉嫌性侵内地女学生，26日已被澳门警方逮捕。校方28日介绍，已终止与该教授的合约及其职务。

澳门《力报》报道，澳门警方28日上午通报，本月24日接获一名在澳门某大学就读的内地女学生报案，称遭另一所大学教授性侵，警方随即立案展开调查，认为有足够证据显示该教授存在犯罪事实，遂于26日将其逮捕。

据报道，案件已移交检察部门侦办，检方已对疑犯采取羁押候审的强制措施。警方表示，鉴于此案受害人强烈要求保密，因此不便披露更详细的案情。

澳大：绝不容忍姑息

警方虽未公布涉案教授身份资料，但从检方在28日发出的通报中可以看到涉案教授姓莫。《力报》称，澳门某葡萄牙语媒体26日晚间爆料，直指涉案教授是澳门大学研究生院院长、前法学院院长莫某健。

澳门大学回应《力报》称，校方高度重视有教授涉案被羁押一事，由于案件已进入司法程序，校方暂时不便评论。校方称，事件并非发生在澳大校园内，校方也是接获消息后才得知。尽管案件仍在侦办，但澳大强调绝不姑息或容忍任何形式的不当行为，会立即采取措施及法律行动。

特区政府社会文化司司长谭俊荣：教师品德要求更高

澳门特区政府社会文化司司长谭俊荣28日证实，涉案教授任职于澳门大学，事件已进入司法程序。他表示，自己也是通过媒体得知此事，虽然事件发生在校外，但澳大必须尽快将此事通报给他。他称，28日上午已要求澳大校长提交调查报告，相信校方会尽快得出调查结果。

谭俊荣/图自《力报》

谭俊荣说，特区政府非常重视澳门高等教育的发展，在教育方面，政府对教师的品德操守和专业素养，甚至比对一般公务员的要求还高。

澳门大学校长宋永华28日向媒体表示，校方已与涉案教授终止合约，其会密切关注及高度重视有关事件。

校方在28日的声明中称，已根据《澳门大学人员通则》终止涉案人员合约及其研究院院长职务，并随即委任代理院长，确保相关工作顺利进行，同时校方也会向社会文化司司长呈交调查报告。

澳大28日在其官网上也已删除有关莫某健的资料。据《力报》介绍，涉案的澳门大学研究生院院长、法学教授莫某健，1956年生于重庆，早年曾任教于香港城市大学法律学院、澳大利亚迪肯大学及中国政法大学，后于2011年底出任澳门大学法学院院长。

责任编辑：张申