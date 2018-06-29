党报痛批长沙楼市背后:楼市调控与人才新政矛盾

原标题：党报痛批长沙楼市背后：超35城以引进人才之名给限购开窗

人才落户与楼市调控的矛盾正在不断显现。

近日，面对长沙房地产市场“高烧”不退、炒房成风的现象，《湖南日报》大篇幅批评了长沙楼市乱象，称“调控政策前后不一，强化看涨预期”，“长沙楼市全民进场、遍地刚需”。

而在党媒批评背后，是长沙的房地产市场成为了众多炒房者趋之若鹜的地方之一。

也正是在党媒的发声质疑下，长沙市对原有楼市政策进行了加码。

6月25日，湖南省长沙市人民政府办公厅印发《关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》，将此前的政策漏洞一一堵住。而在被认为长沙人才政策将楼市调控门槛化于无形后，6月28日，长沙对此前的人才政策再打“补丁”，要求博士以上方可享受长沙户籍人口购房政策。

澎湃新闻通过梳理长沙最近几年的楼市调控政策，还原当前长沙部分楼市现状。

拆违、棚改齐上阵，就是为了去库存

谈论起长沙的房地产市场还要回到2016年。

据《湖南日报》报道，2016年下半年以后，在长沙楼市“去库存”明显提速及“外地炒房团来梅溪湖抄底”等各路真假消息的烘托下，长沙房价开始步入上行通道，并在局部地区出现了跳涨现象。

时任湖南省委常委、长沙市委书记易炼红在此前指出，“中央经济工作会议将‘去库存’纳入2016年我国五大经济任务之一，并推出鼓励房企降价、取消过时的限制性措施等政策刺激销售。从2015年开始，长沙通过启动史上最严拆违控违行动和棚户区改造，推出调节供地节奏、推行货币化安置、支持棚改居民购买商品房等一系列引导措施来加快房地产去库存步伐。”

与其配套的，便是2016年4月6日出台的《关于积极化解商品房库存促进房地产市场平稳健康发展的若干意见》，该《意见》包括了大力支持农民进城购房、不断加大货币化安置力度、充分发挥住房公积金政策效应、积极培育住房租赁市场、创造条件降低购房成本、不断提升住房建设品质、严格房地产开发土地供应等十条内容。

确实，在一手拆违一手拆棚改的推动下，长沙市房地产去库存效果显著。

如今，长沙市人民政府官网依然发布着一篇《2016年长沙“去库存”效果明显 网签同比涨3成》的文章。

上述文章写到，2016年长沙市各类房地产企业完成开发投资1300亿元，同比增长30.44%。全年施工面积达11150万平方米，同比增长2.86%；房屋竣工面积2098.12万平方米，同比增长8.02%。房地产“去库存”成效明显，全年累计网签3007.74万平方米，同比增长33.99%。

八个月内四次调整限购政策

而然，就在2017年3月，长沙楼市迎来拐点，长沙市先后出台了“3·18”“5·20”“9·23”等一系列楼市调控政策。这些政策制定的初衷，就是为了更好地调控和规范楼市，但在《湖南日报》的调查中发现，政策之间衔接不畅、考虑不细，个别条款前后不一，让人摸不着头脑。

2017年3月18日，长沙市政府发布《长沙市人民政府办公厅关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，规定：暂停对在限购区域内已拥有1套及以上住房的非本市户籍家庭出售新建商品住房，实施差别化住房信贷政策，暂停发放家庭第3套及以上住房的商业和公积金贷款。

彼时，英国《金融时报》称，为了抑制楼市销售，中国在地方层面上采取了多项“史无前例”的措施。

由于房价上涨过快，多地重启限购模式，并且在短时间内多次加码调控政策。

仅仅过了两个月，2017年5月20日，长沙市住房和城乡建设委员下发《关于进一步做好房地产住宅市场调控工作的通知》（以下简称《通知》），并自公布之日起实施。长沙房地产市场调控再升级，本地户口两套房及以上暂停购买。

2017年9月23日，长沙市住建委发布了《关于进一步稳定房地产市场促进健康发展的通知》（以下简称《通知》）。在此次调控中，长沙市首度提出“首套房取得产权证满3年后才能购买第二套房”。

2017年10月27日，长沙市住建委印发《长沙市限购区域内新建商品住房销售摇号具体操作程序》，其中明确全市限购区域范围内所有新建商品住房项目，凡累积购房客户大于可供房源的项目，应采取公开摇号方式销售商品住房。

而然在相关细则的规定中，并未覆盖到全部群体，使得部分购房者落入尴尬境地。这在业内人士看来，政策在短时间内前后不一、相互“打架”，从而导致市民对政府调控的决心有疑惑，导致开发商对政府调控的执行力度心存侥幸，也在一定程度上强化了楼市看涨的预期。

楼市调控与人才新政矛盾显现

而在楼市不断调控升级的背后，人才政策与楼市政策之间的矛盾也不断显现。

人民日报旗下侠客岛微信公众号发布《罕见！一省党报痛批楼市乱象，这事儿很有看点》一文指出，2017年5月20日，长沙曾发布限购政策称，非本市户籍家庭要在长沙市连续缴纳12个月以上个人所得税或社会保险证明，才能购买一套商品住房。

可是，三个月后，长沙人才新政细则就将“5·20”门槛化于无形：

大专以上学历、长沙工作且有一个月社保的人士就可以买房，35岁以下、本科以上学历者无需社保，迁了户口就可在长沙购房两套。而办理户口更简单，凭户口本、身份证、毕业证即可办理落户手续，业内称之为“落户购房”政策。

于是，楼市告急的“盛况”再次在长沙上演：某楼盘网上开盘，907套房源10秒即被抢光；购房指标也被炒至10万元/个；甚至有当地媒体曝料，有85岁老人和12岁小孩购房。

而这也被业内认为，人才政策给房地产市场打开了窗户。

中原地产首席分析师张大伟分析认为，人才政策变相的降低了限购门槛，将人才吸引来之后，推向本来就供需结构紧张的房地产市场，这明显带来了房地产市场的上涨预期。大部分城市没有做好吸引人才后如何留住人才的准备，简单的吸引只能导致房地产市场波动。

张大伟指出，目前看，全国一线城市严格的限购，叠加房价高，使得很多人才难以居住，这种情况下，二三线城市的房价更有吸引力。但人才政策不能成为房地产调控的窗户，房地产限购关上了房地产投资的大门，不能用太宽松的人才引进政策来扩大购房窗户。

党媒痛批，楼市调控再升级

在楼市发展畸形的背后，湖南日报发表四篇社论痛批长沙楼市乱象，“一座被房价绑架的城市，四处‘抢人’又有何用？”一语道破某些城市的“抢人”玄机。“如今，房价高居不下、市场投机盛行，老百姓不高兴、不赞成、不答应。”这是对民众质疑高房价的明确回答。“用最严格的调控措施，打掉投机者牟利的预期，让他们无利可图，铩羽而归。”这是给投机炒房者最明确的警示。

面对，湖南日报所指出的痛点，6月25日，湖南省长沙市人民政府办公厅印发《关于进一步加强房地产市场调控工作的通知》（以下简称《通知》），明确“落户满1年且在本市稳定就业，或在本市连续缴纳24个月个人所得税（或社会保险），在限购区域内限购1套商品住房。”

其他的购房套路也可能被终结。

新政规定，父母投靠成年子女落户不满2年的，不得作为单独家庭在限购区域内购买商品住房。未成年人不得单独购买商品住房。落户学校集体户口的在校大学生，不得在限购区域内购买商品住房。夫妻离异后，任何一方2年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。

58安居客房产研究院高级分析师李卓羿表示，多年来，长沙房地产市场都被业内奉为全国新一线城市的价格洼地。而随着城市的不断发展与进步，越来越多的人开始将买房目光投向长沙。2017年长沙的GDP突破万亿大关，湘江新区等一系列重大国家战略发展如火如荼，个别房企出现了捂盘惜售，人为制造供需紧张等行为；个别非刚需购房者买到即赚到的心态以及部分外地炒房客钻落户买房的空子、假离婚、合伙炒房等行为都开始显现，对房地产市场健康有序发展都产生了一定程度的不利影响。

但是，据湖南日报报道，权威部门提供的数据显示，长沙市商品房供应不存在供需失衡、供应紧张的情况。目前长沙市区户籍人口（347万）加流动人口（249万），人均住房面积已超过45平方米，套均面积已超过125平方米。2018年1至5月，全市新建商品住宅供应622.5万平方米，同比增长31.77%；新建商品住宅成交731.86万平方米，同比增长24.91%；市场的存量房、在建房源、土地供应量等主要指标均十分充足。可见，现阶段长沙房价高企，并不是供需矛盾，而是炒房投机行为作祟。

按照易居研究院智库中心数据，截至今年5月，长沙市房地产住宅存销比为9.4个月。

在李卓羿看来，人才政策的主要目的是政府希望能吸引人才到这个城市居住与发展。一个城市的房价如果高烧不退，炒房行为严重，就会打击真正想要在这个城市深根落地的人的积极愿望，很多真正想要来这发展的人就会因为房价过高而望而却步。个别人如果只是单纯追求落户买房，带着一线城市反正买不起，到其他城市买到即赚到，但并不在这座城市就业发展的心态，恐怕并非是政府人才新政的最终目的。人才新政是各地政府针对城市发展兼顾楼市发展在这两年推出的新举措，其愿景还是希望城市引得更多人才进驻的同时，也能同时有效的促进城市发展与当地社会的经济进步。另外，在解决人才新政与楼市调控的矛盾时，除了解决买房落户的问题，加强对租房住房的引导以及规范租房市场的建设也将是我们需要共同努力的方向。

6月28日晚，湖南省长沙市政府紧急发布人才购房新规，对此前人才落户购房政策“打补丁”。新的政策明确，只有长沙市委人才工作领导小组认定的A、B、C、D类人才，才能享受长沙户籍人口购房政策，而人才的认定标准则至少博士、正高职称以上。

各地或继续出台政策打补丁

中原地产研究中心统计数据显示：最近一年多来，全国已经有60多个城市发布了多次人才吸引政策，仅2018年前5个月就有超过35个城市发布了40多次人才吸引政策。

从发布政策的城市看，二三四线城市，都有分布。据不完全统计，其中一线城市包括北京、上海、深圳、广州；二线城市包括青岛、济南、天津、石家庄、长沙、南昌、武汉、西安、郑州、成都、重庆、兰州、呼和浩特、太原、南京、杭州、宁波、合肥、福州、厦门、沈阳；三四线城市包括莆田、宜春、铜陵、烟台、聊城、淄博、晋江、济宁、临沂、潍坊、秦皇岛、邢台、承德、沧州、廊坊、保定、唐山、张家口、新余、赣州、洛阳、无锡、扬州、滁州、徐州、中山、珠海、佛山、东莞、宣城等。

导致的结果便是全国多个城市房价出现了反弹，究其原因或是人才政策变相的放开了限购等政策。

张大伟指出，目前大部分城市的人才政策均是可以直接落户，变相的的直接获得购房资格。人才政策不应该和房地产限购挂钩，对人才应该直接补贴购房券，人才公寓，而不是把吸引人才当成吸引购房者来办。

张大伟指出，从未来发展看，目前全国大部分城市的人才政策，均只考虑到了用降低门槛吸引人来，但大部分城市都没有留住人才的措施。这种情况下，吸引来的基本都是购房者。而且甚至有可能出现炒房客借助人才政策不同城市购房落户的可能性。对于这些城市来说，人才对应的应该是产业，人才对城市的作用也应该是在产业，而不是房地产。

易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，对于当前各地楼市政策的出台，说明当前楼市管控正进一步收紧，其含义是，当前楼市调控没有放松迹象，各地政府不应该懈怠。另外从实际情况看，当前对于此类楼市的交易需要积极管控，毕竟各类投资投机需求还在释放，干扰了既有的政策内容和思路。对于政策来说，打补丁的现象很明显，所以也说明在因地制宜等情况下，各地需要积极管起来，让楼市真正步入平稳发展态势。另外此类政策结合住建部当前的各地楼市督查情况，预计未来会形成较好的楼市调控效果，尤其是有助于市场预期的稳定，防范房企炒作房价等。其他城市若是房价继续上涨，那么实际上也会引起各类楼市价格的调控政策出台。

责任编辑：吴金明