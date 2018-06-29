正部级视察这所大学 谋划推动“部部省”共建工作

原标题：国家机构改革后，暨南大学归属中央统战部、国务院侨办领导

近日，一则“中央统战部副部长、国务院侨办主任许又声视察暨南大学 谋划推动部部省共建工作”的报道透露出多则重要信息。

“部部省”并未写错。暨南大学新闻网6月28日的报道称，25日下午，许又声与学校领导班子座谈，谋划推动教育部、国务院侨办、广东省共建我校相关工作。出席者既有原国务院侨办国外司司长张健青，也有广东省侨办党组书记、主任庞国梅。

暨南大学校长宋献中汇报了学校过去一年来在学科建设、人才培养、师资队伍建设、科学研究、国际合作等方面取得的成果，并提出了希望国务院侨办推动与教育部、广东省共建工作，大力支持学校改革发展的请求。

许又声听取汇报后指出，根据新一轮国家机构改革方案，国务院侨办并入中央统战部，中央统战部统一管理侨务工作，对外仍保留国务院侨务办公室的牌子。今后，暨南大学归属中央统战部、国务院侨办领导。

他表示，在新一轮的教育部、国务院侨办、广东省共建暨南大学的过程中，中央统战部、国务院侨办将会进一步加强与教育部、广东省的联系合作，更大力度支持暨南大学的改革发展。希望尽快制定好共建协议，并征求各方意见后，尽快正式签署。

许又声还谈到，会大力支持学校番禺校区的二期建设，希望暨南大学坚持“侨校+名校”的发展战略，充分抓住粤港澳大湾区、“一带一路”倡议等重大机遇，激发全体师生员工的积极性，进一步凸显桥校特色、发挥侨校优势，为国家侨务工作、统战工作作出更大的贡献。国务院侨办将当好“服务员”，更好地与教育部、国家发改委、广东省等紧密联系，充分用好各类资源，推动学校实现新的更大的发展。

2017年6月，许又声曾到访过暨南大学。当时，他的职务为国务院侨办党组书记、副主任。许又声表示，国务院侨办始终高度重视包括暨南大学在内的直属高校的发展，视暨南大学为开展侨务工作的重要依托平台之一，将一如既往大力支持暨南大学的建设和发展。

2018年3月，许又声出任中央统战部副部长、国侨办主任。

根据《深化党和国家机构改革方案》，中央统战部统一管理侨务工作，将国侨办并入中央统战部。中央统战部对外保留国侨办牌子。

调整后，中央统战部在侨务方面的主要职责是，统一领导海外统战工作，管理侨务行政事务，负责拟订侨务工作政策和规划，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作等。

3月23日下午，国侨办曾召开全办干部大会。当时，许又声强调，此次机构改革，按照中央决定，国侨办将整体并入中央统战部。侨务工作只会加强，不会削弱。它有利于加强党对侨务工作的集中统一领导，有利于加强侨务工作的统筹协调，有利于更好发挥有关部门和社会团体的作用共同做好侨务工作。机构改革后，党和政府对海外侨胞和归侨侨眷的重视厚爱不会变，侨务部门为侨服务的根本宗旨不会变，凝聚侨心侨力同圆共享中国梦的历史使命不会变。

暨南大学此前官方资料显示，暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府，是国务院侨办、教育部、广东省共建的“211工程”重点综合性大学，直属国务院侨办领导。

责任编辑：张申