原标题：香港宣布6项房屋新政，居屋定价将为市场价五二折

在七一回归纪念日前最后一个工作日6月29日下午，香港特区政府如期举行会议公布香港房屋政策新措施。香港行政长官林郑月娥、财政司司长陈茂波、运输及房屋局局长陈帆和发展局局长黄伟纶出席会议。

林郑月娥公布了6项房屋措施，包括此前透露的修订资助出售房屋的定价政策，对空置的一手私人住宅征收额外差饷，及改拨私营房屋用地以发展公营房屋，另外还有修改预售楼花同意方案以阻止开发商捂盘，成立专责小组协助研究过渡性房屋计划，以及将香港市区重建局马头围道项目改为“港人首次置业先导项目”（可提供450个单位）。

备受关注的对空置的一手私人住宅额外征税的措施，林郑月娥表示，方案要求已获“入伙纸”逾1年的业主向政府申报单位情况，如果过去1年内有超过6个月没有租出或自住，就被视为空置。政府会向空置单位收取额外差饷，为应课差饷的2倍，约等于楼价的5%。

林郑月娥发言表示，认同措施不能压制楼价及增供应的说法，政府亦没有措施要打压楼价，但不代表（政府）手上没有招，只是稍后再处理。

林郑月娥表示，房屋不是简单的商品，强调要重燃市民的置业希望。她说，2018年度居屋出售计划共4400个单位，目前已收到超过15万分申请，这充分展示了香港市民的置业需求。

图片来源：香港商报网

林郑月娥建议调整居屋定价机制，与市价脱钩，衡量市民负担能力的新机制将以收入中位数39500港元计算，而不是57000港元的上限，确保“可负担”的单位数量由50%增加至最少75%。以2018年居屋出售计划为例，单位售价将为“评估市值”的52%，而非原本的70%。

如果新的定价政策实施，居屋每个单位的平均售价将会由360万港元降为268万港元。林郑月娥以启德启朗苑400平方英尺（约为37平方米）的单位为例，新措施下售价由390万港元下降至290万港元。她说，现已邀请房委会尽快研究，决定是否在今年度实施新的定价政策。

图片来源：香港商报网

至于香港常设计划中的“绿表置居先导计划”，折扣率会比前一期计划的折扣率多10%。而以较高收入中产家庭为目标的港人首次置业先导项目，折扣率会比前一期居屋出售计划的折扣率少10%至20%。

目前，香港居屋或绿置居的业主若想转让单位，须先向香港房屋委员会 缴付差价，以解除单位的转让限制。这也意味着，在新机制下，香港市民购买居屋项目或将优惠很多，但未来转手却需要支付不少比例里的差额。林郑月娥还表示，未来，居屋及绿置居的转让限制将会更加严格。

责任编辑：余鹏飞