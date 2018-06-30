督察组：广东阳江监管不力 倾倒危险废物行为猖獗

原标题：广东阳江市日常监管打击不力 非法转移、倾倒危险废物行为猖獗

中央第五环保督察组于2018年6月5日进驻广东省，在对2016年第一轮环保督察整改情况“回头看”的同时，统筹开展固体废物环境问题专项督察。6月22日至25日，督察组下沉阳江市督察发现，阳江市固体废物环境管理严重缺失，环境风险隐患十分突出。

一、基本情况

阳江市位于广东省西南沿海，紧邻珠三角，扼粤西要冲，与江门、云浮、茂名交界。阳江下辖江城、阳东两区和阳西县，代管阳春市（县级市），设海陵岛经济开发试验区和阳江高新技术产业开发区。

近年来，阳江市危险废物管理工作薄弱，危险废物非法倾倒处置案件多发频发。据统计，2015年以来，阳江市共发生固体废物非法处置、倾倒案件19起，其中倾倒危险废物多达3.5万吨，引发群众强烈不满。2016年第一轮中央环保督察期间，督察组收到相关信访举报11件；2018年4月，南方电视台报道阳春合岗村危险废物倾倒事件后，引发强烈社会反响；2018年5月底，阳江市因固体废物及危险废物突出环境问题被广东省环保厅约谈；这次督察“回头看”进驻期间，阳江市又因群众投诉举报固体废物污染问题整改不力，而被广东省通报批评。

二、存在问题

督察发现，阳江市固体废物管理乱象纷呈，非法处置、倾倒案件多发频发，大量危险废物长期露天堆存，风险隐患十分突出。

一是本土企业长期“自产自倒”。阳江市高新区广青、世纪青山、翌川等3家镍冶炼企业2012年陆续投产，产生大量镍铁渣无法利用，未经批准长期违规堆存在厂侧海岸边的临时堆场，形成长约800米、宽约500米的“渣山”，累计堆存数量达到近千万吨。2016年第一轮中央环保督察期间，群众对此投诉但没有整改到位。截至目前，渣场边坡、周边雨水收集处理等设施仍未得到完善；3家企业仍在继续堆存，仅2017年就新增堆存200多万吨。直到本次“回头看”进驻当天才停止堆入，覆膜封盖。

图1 高新区海岸边违规堆存的千万吨镍铁渣

二是有资质单位“乱收乱倒”。广东省为加强生活污水处理、印染、造纸等行业污泥管理，于2009年5月曾将这类污泥作为严控废物管理。阳江市有源工业固体废物处理处置中心是全市唯一一家具备广东省严控废物经营资质的企业。该企业经营范围明确：利用冶炼废渣、粉煤灰、工业炉渣等制作环保砖，生活污泥制作有机肥。但实际借环保之名，行违法之实，擅自利用粘土配少量污泥烧制红砖外卖，还不顾产能限制，接收深圳、江门、阳江等市生活污泥累计50多万吨，大量污泥无法消化，部分违规堆存在厂区填埋场，约5万吨非法倾倒于附近的宝山林场，直至督察时仍未清理完毕。此外，该公司并无危险废物经营资质，还收受台山昌荣皮业、中惠皮业、广扬皮业、广一皮业、兆亿皮革制品等皮革企业污泥处理费，涉嫌擅自接收处置危险废物。

图2 有源公司接收皮革企业污泥处理费银行流水

三是非法小冶炼“偷买偷倒”。宏湘金属加工厂是一家非法炼铜企业，位于阳春市河西街道，违法收购珠三角地区含铜废料加工，厂区露天堆放大量危险废物。该厂业主还偷偷从珠三角购买含铜、镍危险废物的污泥废渣，私自非法堆存于阳春市陂面镇宏泰制浆厂内，并曾指使阳春市当地4人将废渣倾倒在废弃的崆峒水泥厂内，指使当地有关人员将废渣倾倒在附近废弃砖厂内。一个小厂，涉及违法转移、倾倒危险废物2万多吨。阳春市汇隆金属材料有限公司非法从江门市二十几家电镀厂购入电镀污泥，6000多吨废渣（危险废物）在厂侧空地上露天堆存；阳春市银高铸造厂、宏达资源再生有限公司均属无牌无证非法小冶炼企业，2018年5月仍在违法接收危险废物，随意堆放在厂内。

图4 阳春汇隆金属材料有限公司露天堆存的含铜污泥

图5 阳春市银高铸造厂内堆存的含危险废物废渣

四是日常监管打击“宽松软慢”。全市2015年以来发生的8起非法倾倒处置危险废物案件中，除江门长优公司倾倒案外，其余7个案件都进展缓慢。已结案判决的3起案件，都仅对直接倾倒人进行惩处，非法处置危险废物链条没有连根拔起，造成“老板发财、百姓遭殃、政府买单”的怪圈。由于日常监管打击不力，导致非法倾倒处置危险废物行为猖獗，案件多发频发。

三、失职失责

督察认为，阳江市对危险废物危害认识不足，管理松懈，对危险废物非法转移倾倒问题打击不力，存在明显的失职失责行为。

《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》明确要求，鼓风炉、电炉、反射炉炼铜工艺及设备应于2011年底前淘汰，但阳江市对非法炼铜等小冶炼打击不力，2016年第一轮中央环保督察期间群众投诉阳春市非法炼铜企业偷运电镀污泥问题后，没有采取措施处理到位，导致违法问题不了了之。

长期以来，当地危险废物处置不力，监管缺失。阳江市大量危险废物长期露天堆存，直到2018年5月“回头看”督察进驻前才开展处理处置，目前11处倾倒地仍有4处尚未清理完毕，已清运的仍以露天临时堆存为主，环境风险隐患仍然存在。

图6 阳江江城区白沙街道露天垃圾场未清运的含镍污泥

图7 清运至海螺水泥厂露天推存的危险废物

图8 河西街道三丰村鱼塘清理电镀污泥后留下蓝色积水

2016年第一轮中央环保督察期间，群众投诉有源公司倾倒污泥和广青、世纪青山、翌川等3家镍铁企业非法堆存镍铁渣等问题。案件交办后，阳江市未进行调查核实即反馈上报有源公司倾倒污泥的举报不实；在相关渣场尚未改造完善的情况下，不仅没有制止企业违法行为，还放纵企业持续新增堆存镍铁渣200多万吨。

责任编辑：张义凌